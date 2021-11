CoD Vanguard: Schon ab morgen könnt ihr den Shooter vier Tage lang kostenlos spielen

Das geht schnell! Bereits rund zwei Wochen nach dem Launch bietet Activision für Call of Duty Vanguard ein verlängertes kostenloses Wochenende an. Das bedeutet, ihr könnt gratis alle Multiplayer-Modi des Shooters zocken, solange die Aktion andauert. Das Angebot startet morgen und gilt für alle Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Start: 18. November, 19 Uhr deutscher Zeit

Disclaimer: Aktuell laufen mehrere Klagen gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung. Laut neuesten Erkenntnissen soll CEO Bobby Kotick von den sexuellen Übergriffen auf Mitarbeiterinnen gewusst und nichts unternommen haben, um solches Verhalten zu unterbinden. Alle Infos zu den Vorwürfen gegen Activision Blizzard haben wir für euch in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema haben wir euch ebenfalls verlinkt.

Vanguard am Wochenende kostenlos – das sind die Gründe

Schlechte Verkaufzahlen: Gratis-Trials sind nichts ungewöhnliches für Online-Shooter, um mehr Leute anzufixen und ins Boot zu holen. Aber dass ein AAA-Spiel wie Vanguard bereits so kurz nach Release die Pforten kostenlos öffnet, ist doch ungewöhnlich.

Ein Grund könnten die für das Franchise relativ schlechten Verkaufszahlen sein. Laut Gamesindustry.biz konnte Activision zum Launch in Großbritannien rund 40 Prozent weniger Einheiten verkaufen als beim letztjährigen Ableger. Trotzdem ist CoD nach FIFA 22 noch immer der zweitgrößte Release des Jahres.

Auch der Zombie-Modus ist gratis:

Launch der Konkurrenz: Noch wahrscheinlicher ist es, dass der Publisher auf zwei Veröffentlichungen reagiert, die in direkter Konkurrenz zu CoD stehen. Zum einen erscheint am 19. November Battlefield 2042, und zum anderen ist seit dem 15. November der kostenlose Multiplayer von Halo Infinite von Microsoft überraschend verfügbar gemacht worden. So heiß umkämpft war der Markt für Online-Shooter schon lange nicht mehr, und wir profitieren.

