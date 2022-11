CoD Warzone Mobile: Den kostenlosen Shooter könnt ihr bereits vorbestellen und euch so Boni sichern

Diese Woche ist endlich das neue CoD Warzone 2 an den Start gegangen. Den Battle Royale-Ableger des Shooters könnt ihr dank Call of Duty: Warzone Mobile bald auch auf eurem Handy mitnehmen und überall zocken. Ab sofort könnt ihr es euch bereits vormerken und damit In-Game Belohnungen sichern.

Vorbestellen im App Store, Registrieren im Play Store

Wenn ihr Besitzer*in eines iPhones oder iPads seid, könnt ihr bereits jetzt Call of Duty: Warzone Mobile im App Store vorbestellen. Auf Android Geräten könnt ihr zwar nicht "vorbestellen", aber euch vorab im Play Store dafür registrieren, was genau denselben Effekt hat. Kosten fallen dabei keine für euch an, schließlich wird das Mobile Game auch Free2Play sein.

Bei einer Vorbestellung bzw. Registrierung erhaltet ihr dann bei Release unter anderem Baupläne für die Waffen M4 und X12 und außerdem noch folgende Boni:

Ghost - "Verdammt" Operator Skin

"Dark Familiar" Emblem

"Foe's Flame" Vinyl

Als kleinen Vorgeschmack auf das Mobile Game seht ihr hier den Trailer zum Battle Pass von Season 1:

0:36 CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Mehr Meilensteine für mehr Belohnungen

Bisher haben diese Möglichkeit schon über 25 Millionen Spieler*innen genutzt und haben damit schon einige Belohnungen freigeschaltet. Bald soll zudem der nächste Reward für Vorbesteller*innen enthüllt werden. Dabei ist es übrigens egal, wann ihr euch für das Mobile Game registriert, ihr erhaltet beim Release automatisch alle vorher erreichten Belohnungen. Wie Activision im CoD Blog dazu schreibt, wird beim Erreichen der 35 Mio. Vorab-Registrierungen bereits der nächste In-Game Bonus freigeschaltet. Wenn ihr also Lust auf die Mobile-Version habt, dann ab in den Store eurer Wahl.

Wann genau Warzone Mobile erscheint, wurde bisher noch nicht verraten, allerdings wurde mit 2023 zumindest das Jahr genannt.

Also, wie sieht's aus? Registriert ihr euch für das Mobile Game?