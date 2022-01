Call of Duty Warzone-Skin sorgt für absurden Bug, der euch nicht ordentlich zielen lässt

Der Ingame-Shop in Call of Duty Warzone bietet euch die Möglichkeit, eure Operatoren mit besonderen Skins auszustatten. Ein etwas größeres Paket ist das Fluch der Ahnen-Paket, das für 2.400 CP, also rund 24 Euro gekauft werden kann. Doch ein Skin, der in dem Paket enthalten ist, sorgt aktuell für massig Aufsehen – doch eher im negativen Sinne.

Operator-Skin sorgt für Probleme beim Zielen

Um welchen Skin geht es? Der Skin, der momentan viele Spieler*innen am vernünftigen Zielen hindert, ist der Schatten-Paria von Operator Shigenori. Der Epische Skin verleiht dem Operator eine traditionelle Oni-Maske mit langem, weißem Haar.

Was macht er für Probleme? Sobald der Skin ausgewählt wird, spielen die Visiere verrückt. Arbeast21 zeigt eindrucksvoll in einem Reddit-Post, dass das Fadenkreuz etwas nach oben versetzt ist und die Schüsse nicht einmal dahin gehen, wo das versetzte Fadenkreuz hinzielt:

Auch Youtuber Just One Game [JOG] zeigt in einem Video, wie sich das versetzte Fadenkreuz auf das Schussverhalten auswirkt. Durch den Bug wird es vor allem auf eine lange Distanz fast unmöglich, die Schussbahn korrekt vorherzusehen und die Gegner sicher zu treffen:

Wie kann ich das Problem lösen? Aktuell gibt es keine sichere Möglichkeit, den Bug zu beheben. Euch bleibt nichts anderes übrig, als den Skin zu wechseln, was aufgrund des teuren Preises des Skin-Pakets natürlich ziemlich nervig ist.

Leider ist nicht bekannt, wann sich das Entwicklerteam von Activision Blizzard dem Problem annehmen und den Bug fixen wird. Bis dahin solltet ihr den Skin nicht nutzen und könnt lediglich abwarten, bis ein passendes Update zum Beheben des Fehlers veröffentlicht wird.

Ein weiterer Bug aus der Warzone, der Spieler*innen aktuell viele Nerven kostet, ist der folgende:

Caldera als Schauplatz in Warzone

Die aktuelle Map, auf der sich Spieler*innen in Warzone begeben, ist die Pazifik-Map Caldera. Mit der tropischen Map kamen neue Waffen sowie Modi, ein neues Anti-Cheat-System und eine Umstellung der Grafik-Engine. Alle Informationen zur neuen Warzone-Map findet ihr im großen GamePro-Übersichtsartikel.

Habt ihr den Bug ebenfalls beobachten können?