Captain Tsubasa - Exklusiv: So funktioniert "Episode: New Hero"

Genre: Sportsimulation Entwickler: Tamsoft Plattform: PS4, Nintendo Switch, PC Release: 28. August 2020

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions geht es nicht nur um's Tore schießen. Der mitgelieferte Story-Modus lässt uns nämlich auch die Geschichte von Tsubasa Ohzora nachspielen - ganz wie es Fans aus der Anime-Serie kennen. Aber das ist noch nicht alles, denn wer möchte, darf mit Episode: New Hero auch seine eigene Kicker-Geschichte schreiben. Sogar den Superstar dürft ihr euch selbst erstellen.

Wer braucht schon Tsubasa, wenn er selbst zum Star werden kann?

Wenn ihr den Story-Modus von Captain Tsubasa: Rise of New Champions startet, müsst ihr euch entscheiden - wollt ihr Tsubasa begleiten oder selbst im Mittelpunkt stehen? Wählt ihr Episode: New Hero aus, geht es sofort an die Grundlagen:

An welcher Schule wollt ihr eure Karriere starten?

Auf welcher Position wollt ihr spielen?

Wie soll euer Kicker aussehen?

Hier sind eure ganz persönlichen Vorlieben gefragt. Je nach ausgewählter Schule bekommt ihr nämlich auch bestimmte Team-Kollegen zugewiesen. Wer mit Anime-Stars wie Hyuga oder Wakashimazu auflaufen will, muss sich für die Toho Academy entscheiden. Wer lieber den Regisseur auf dem Platz gibt, statt Tore zu schießen, spielt im Mittelfeld und nicht im Sturm. Und ja, auch das Aussehen ist für einen Superstar natürlich wichtig.

In Episode: New Hero geht es um die sogenannte "Junior Hero League", eine Art Liga-System, das die besten Schulkicker des Landes versammelt. Die besten der Besten dürfen dann Japan in der Jugend-Nationalmannschaft repräsentieren. Und genau um diese Gelegenheit konkurrieren die drei Schulen miteinander.

Episode: New Hero im Überblick - So funktioniert der alternative Story-Modus:

Um dieses Ziel zu erreichen müssen wir Freundschaften mit unseren Kameraden schließen, unsere Fertigkeiten mit Ability-Points verbessern und natürlich auch Matches gewinnen. Unser Kicker kann dann in den Kategorien Technik, Angriff, Kraft, Geschwindigkeit und Abwehr aufgewertet werden. Darüber hinaus können aber auch besondere Moves und Skills zugewiesen werden.

Fast wie in einem RPG müssen wir unseren Charakter also unseren Wünschen und unserem Spielstil anpassen. Auf dem Platz zählt dann aber der Teamgeist, denn unser Kicker spielt zwar mit, steuern tun wir aber die gesamte Mannschaft. Hier orientiert sich Episode: New Hero am üblichen Gameplay und probiert keinen neuen Modus aus, in dem wir nur einen einzigen Spieler steuern. Das wäre vielleicht auch langweilig.