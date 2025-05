Clair Obscur: Expedition 33 hat versteckte Baguette-Waffen - aber ihr bekommt sie nur, wenn ihr in den ersten Minuten schon alles richtig macht

Neben Baguette-Outfits könnt ihr euren Charakteren in Clair Obscur auch Baguette-Waffen geben!

Clair Obscur: Expedition 33 bietet auch abseits der Story eine Menge Inhalte und Geheimnisse, die wir ergründen können. Eines davon verbirgt sich eigentlich bereits im Prolog des Spiels. Hier könnt ihr nämlich ein ganzes Set versteckter Waffen bekommen. Um sie freizuschalten, müsst ihr aber nicht nur New Game Plus erreichen, sondern viele Stunden zuvor auch eine Sache gemacht haben.

Clair Obscur: Expedition 33: Nur stilecht mit Baguette-Waffe!

Bei diesen geheimen Waffen handelt es sich um nichts anderes als Baguettes – wie könnte es auch anders sein! Für jeden Charakter im Spiel gibt es dabei ein eigenes Baguette, das ihr euch in Lumiere schnappen könnt. Allerdings lassen sich die Waffen auch sehr leicht verpassen und obendrein könnt ihr nicht alle in einem Spieldurchlauf bekommen.

Zuerst einmal müsst ihr das Spiel nämlich beendet und einen New Game Plus-Spielstand gestartet haben. Zusätzlich dürft ihr in eurem ersten Durchlauf die Tokens nicht ausgegeben haben, die ihr im Prolog als Festival-Belohnung ergattern konntet. Nur dann könnt ihr sie nämlich im NG+ ebenfalls im Prolog für die Baguettes eintauschen.

Habt ihr das verpasst oder euch damals gar nicht erst alle Token geschnappt, schaut ihr nun unweigerlich in die Röhre. Obendrein braucht ihr ein Token pro Waffe – wollt ihr also wirklich alle Charaktere mit einem Baguette ausrüsten, benötigt ihr mindestens drei Spieldurchläufe.

Aber sind die Waffen den Aufwand denn überhaupt wert? Von den Fähigkeiten her sind die Waffen, die schlicht "Baguette" heißen, sehr speziell. Für jeden Charakter haben sie dabei die gleichen Fähigkeiten:

Stufe 4: Ihr sterbt zu Kampfbeginn

Ihr sterbt zu Kampfbeginn Stufe 10: Ihr werdet mit 100% Leben wiederbelebt. Einmal pro Kampf gültig.

Ihr werdet mit 100% Leben wiederbelebt. Einmal pro Kampf gültig. Level 20: Ihr seid als Erstes am Zug.

Besonders die ersten beiden Fähigkeiten entsprechen essenziell den Luminas "Selbstzerstörung" und "Zweite Chance", die für einen ziemlich starken Build genutzt werden können:

Allerdings könnt ihr diesen Build natürlich auch rein mit Luminas zusammenstellen und braucht die Baguettes dafür nicht zwingend. Vermutlich werdet ihr an diesem Punkt im Spiel ohnehin längst stärkere Waffen haben.

Geht es euch dagegen rein um den Look der Waffen, gibt es wohl kaum etwas Besseres. Immerhin vermöbelt ihr hier Gegner mit Brotstangen, was will man mehr?



Wollt ihr wissen, wie genau ihr an die Baguette-Waffen kommt, erklären wir euch das auf der zweiten Seite noch im Detail.