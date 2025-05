Clair Obscur Expedition 33: Bester Build für Sciel - Mit dieser Skillung haut die Kriegerin unglaublichen Schaden raus

Sciel ist zwar vergleichsweise schwer zu spielen, dafür aber unglaublich mächtig.

In Clair Obscur: Expedition 33 ist Sciel ein wichtiges Team-Mitglied, das wir im Rahmen der Handlung im Gestral Dorf wieder treffen. Ihr Spielstil ist etwas komplexer als der der anderen Charaktere, aber es lohnt sich ungemein, die Bäuerin im Team zu haben. Mit diesem Build fegt sie alles weg, sorgt bei Bedarf aber auch für das Überleben der Gruppe.

So funktionieren Sciel und ihre Ladungen

Bei der sympatischen Sensen-Schwingerin kommen gleich zwei Systeme zum Einsatz, die bestenfalls miteinander kombiniert eingesetzt werden. Im Kampf kann Sciel Weissagungen auf Gegner*innen wirken, die ihr bei darauffolgenden Attacken Boni verschaffen.

So wirken wir mit der Fähigkeit "Fokussierte Wahrsagung" etwa, dass ein Monster neben Schaden auch ein Stapel von fünf Weissagungen kassiert. Mit "Zwielicht Schlag" können wir diesen Stapel in der nächsten Runde verbrauchen, um den Schaden der Fähigkeit zu steigern. Je höher der Stapel, umso stärker der Effekt.

Fähigkeiten, die Stapel aufbauen, verschaffen uns zudem eine Sonnen-Ladung, während wir für Fähigkeiten, die Stapel verbrauchen eine Mond-Ladung bekommen. Die verschaffen uns einzeln bereits starke Vorteile, haben wir aber mindestens eine Mond- und eine Sonnen-Ladung, wechseln wir ins Zwielicht. Der Zustand wird stärker, umso mehr Ladungen zeitgleich aktiv sind.

Sonne-Haltung (mindestens 1 Sonnen-Ladung, keine Mond-Ladung): + 1 AP für jede Weissagung, die verbraucht wird.

+ 1 AP für jede Weissagung, die verbraucht wird. Mond-Haltung (mindestens 1 Mond-Ladung, keine Sonnen-Ladung): + 1 AP für jede Weissagung, die verteilt wird.

+ 1 AP für jede Weissagung, die verteilt wird. Zwielicht-Haltung (mindestens 1 Sonnen- und eine 1 Mond-Ladung): mindestens + 50% Schaden (der Multiplikator basiert auf der Anzahl der Ladungen und gewirkten Weissagungen), die maximale Stapel-Größe wird von 10 auf 20 erhöht.

Unser Ziel ist es also, ein perfektes Gleichgewicht zwischen dem Wirken und dem Verbrauch von Weissagungen zu finden und somit so lange wie möglich im Zwielicht zu kämpfen.

1:34 Clair Obscure Expedition 33 stellt uns vor dem Release seine Charaktere vor: Das ist Sciel

Das sind die besten Fähigkeiten für Sciel

Markierungskarte (3 AP): Die beste Möglichkeit, um Einzelziele mit Weissagungen zu belegen, da die Fähigkeit zudem noch "Markiert" wirkt. Markierte Ziele bekommen 50% mehr Schaden.

Die beste Möglichkeit, um Einzelziele mit Weissagungen zu belegen, da die Fähigkeit zudem noch "Markiert" wirkt. Markierte Ziele bekommen 50% mehr Schaden. Sengende Bindung (4 AP): Eigentlich ist der Skill für sich gar nicht stark, aber in Kombination mit anderen Charakteren, die Gegner*innen einen "Brennend"-Status verpassen, sehr mächtig. Haben wir etwa Lune in der Gruppe, die Kämpfe oftmals mit "Lauffeuer" eröffnet, ist Sengende Bindung Gold wert. Ist das nicht der Fall, wählen wir stattdessen Schlechtes Omen (3 AP ).

Eigentlich ist der Skill für sich gar nicht stark, aber in Kombination mit anderen Charakteren, die Gegner*innen einen "Brennend"-Status verpassen, sehr mächtig. Haben wir etwa Lune in der Gruppe, die Kämpfe oftmals mit "Lauffeuer" eröffnet, ist Sengende Bindung Gold wert. Ist das nicht der Fall, wählen wir stattdessen ). Besiegelndes Schicksal (4 AP): Solange das Damage Cap von maximal 9.999 Schaden noch aktiv ist, ist Besiegelndes Schicksal der womöglich beste Angriffs-Skill für Sciel, da er seine Wucht auf 5-7 Attacken verteilt und diese trotzdem enorm kräftig ausfallen. Wenn wir kritisch treffen, werden Weissagungen trotz Bonus zudem nicht verbraucht.

Solange das Damage Cap von maximal 9.999 Schaden noch aktiv ist, ist Besiegelndes Schicksal der womöglich beste Angriffs-Skill für Sciel, da er seine Wucht auf 5-7 Attacken verteilt und diese trotzdem enorm kräftig ausfallen. Wenn wir kritisch treffen, werden Weissagungen trotz Bonus zudem nicht verbraucht. Phantomklinge (5 AP): Nutzen wir um mit Weissagungen versehene Monster zu attackieren und bei Bedarf zu brechen.

Nutzen wir um mit Weissagungen versehene Monster zu attackieren und bei Bedarf zu brechen. Zwielicht-Tanz (9 AP): Sehr hoher Einzelziel-Schaden, der zusätzlich dafür sorgt, dass die Dauer von Zwielicht um eine Runde verlängert wird. Mit einer guten AP-Regeneration und guten Parade-Skills, ist es im späten Spielverlauf häufig kein Problem, den Skill in jeder Runde zu benutzen und damit ewig in der starken Haltung zu verbleiben.

Sehr hoher Einzelziel-Schaden, der zusätzlich dafür sorgt, dass die Dauer von Zwielicht um eine Runde verlängert wird. Mit einer guten AP-Regeneration und guten Parade-Skills, ist es im späten Spielverlauf häufig kein Problem, den Skill in jeder Runde zu benutzen und damit ewig in der starken Haltung zu verbleiben. Grimmige Ernte (5 AP) oder Reiche Ernte (4 AP) oder Dunkle Welle (6 AP): Beim letzten Skill sind wir sehr flexibel. Wollen wir noch etwas Heilung für den Notfall dabei haben, ist "Grimmige Ernte" eine gute Sache, da der Skill die gesamte Gruppe heilt. Wollen die das Team stattdessen mit AP unterstützen, hilft "Reiche Ernte". Wenn ihr das nicht unbedingt braucht, empfehlen wir aber "Dunkle Welle", um noch einen guten Skill für Flächenschaden dabei zu haben.

Sciels Loadout: Pictos, Lumina, Waffen und Attribute

Sciel ist in erster Linie eine Damage-Dealerin, die uns dabei hilft, Gegner*innen möglichst schnell zur Strecke zu bringen. Wir konzentrieren uns beim Loadout daher auf die Attribute, die zu unserer Waffe passen und Perks, die den Schaden steigern und uns mehr AP verschaffen. Im besten Fall haben wir jemanden in unserer Gruppe, der Monster in Brand steckt.

Attribute: Da unsere Waffe mit Vitalität und Beweglichkeit skaliert, konzentrieren wir uns neben Stärke auf die beiden Punkte und geben jedem Attribut + 1 bei jedem Levelaufstieg. Aber auch Glück sollten wir nicht vernachlässigen und den Wert alle paar Level so hoch bringen, dass unser Grundwert für kritische Treffer bei 20% liegt.

Da unsere Waffe mit Vitalität und Beweglichkeit skaliert, konzentrieren wir uns neben Stärke auf die beiden Punkte und geben jedem Attribut + 1 bei jedem Levelaufstieg. Aber auch Glück sollten wir nicht vernachlässigen und den Wert alle paar Level so hoch bringen, dass unser Grundwert für kritische Treffer bei 20% liegt. Waffe: Wir haben uns für "Lusteson" entschieden, weil die Sense drei äußerst starke Perks hat. Sie lässt Weissagungen beim Tod von Monstern auf andere übergehen, verteilt Markierungen und erhöht unseren Fähigkeitenschaden enorm.

Wir haben uns für "Lusteson" entschieden, weil die Sense drei äußerst starke Perks hat. Sie lässt Weissagungen beim Tod von Monstern auf andere übergehen, verteilt Markierungen und erhöht unseren Fähigkeitenschaden enorm. Lumina: Die unten stehenden Perks sind im Build sehr mächtig aber natürlich gibt es darüber hinaus noch zahlreiche Luminas, die sich anbieten. Sobald freie Lumina Punkte verfügbar sind, konzentriert euch auf Ergänzungen, die auch zum Rest der Gruppe passen. Perks, die vom Brennend-Status profitieren, packen wir natürlich nur dann rein, wenn der Buff von jemandem aus der Gruppe gewirkt wird. Belebender Start I + II (Map, oberhalb vom Gestral-Dorf; im alten Heiligtum) Todesenergie (Frühlingswiesen) Belebendes Parieren (Vergessenes Schlachtfeld) Belebende Heilung (Map, sehr weit links an einem Strand unterhalb des großen Turms, auf dem ein unübersehbares C prangt) Belebender Zug (Gebiet von Sirène) Brennend-Affinität (Gefrorene Herzen) Kritisch Brennend (Frühlingswiesen) Heilendes Feuer (Gebiet von Sirène) Teamwork (Gelbe Ernte) Gemalte Farbe (Ende von Akt 2) Gesteigerter Erstschlag (Esquies Nest) Brechend Brennend (Map, im Westen der Monoco Station) Zweite Chance (Ende von Akt 2)

Die unten stehenden Perks sind im Build sehr mächtig aber natürlich gibt es darüber hinaus noch zahlreiche Luminas, die sich anbieten. Sobald freie Lumina Punkte verfügbar sind, konzentriert euch auf Ergänzungen, die auch zum Rest der Gruppe passen. Perks, die vom Brennend-Status profitieren, packen wir natürlich nur dann rein, wenn der Buff von jemandem aus der Gruppe gewirkt wird. Pictos: Im Idealfall wählt ihr drei der teuersten Luminas für eure Pictos aus und spart damit die Lumina-Punkte-Kosten für den Perk. Viel wichtiger ist aber, dass die darauf enthaltenen Stats passen und möglichst hoch sind. Wählt zwei Pictos, die Boni auf Geschwindigkeit und Krit-Chance haben, das dritte Exemplar sollte für zusätzliche Verteidigung und erhöhte Gesundheit sorgen.

So spielt ihr Sciel mit diesem Build

Ziel der Kämpfe ist es eigentlich immer, Weissagungen zu wirken und sie dann wieder zu verbrauchen, um so möglichst lange im Zwielicht zu bleiben und vom Schadens-Plus zu profitieren. Je nachdem, ob wir gegen einzelne Ziele oder Gruppen kämpfen, wirken wir "Markierungskarte" oder "Sengende Bindung".

Im Anschluss nutzen wir "Besiegelndes Schicksal", das aufgrund unserer hohen Krit-Chance in der Regel nur wenige Weissagungen verbraucht. So bauen wir einen immer höheren Weissagungspool auf, der dank unserer Waffe auch beim Ableben der Gegner*innen nicht verloren geht.

Mit "Zwielicht-Tanz" setzen wir sobald wie möglich hohe Schadensspitzen, im besten Fall auch mehrere Runden hintereinander – der Skill macht im Zweifel auch ohne Weissagungen genug Schaden. Die restlichen Skills setzen wir bei Bedarf ein, etwa wenn wir Monster brechen wollen.