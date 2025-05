Clair Obscur Expedition 33: NPC will dem Tod durch die Malerin entgehen und versteckt sich dafür sechs Monate in einem Mülleimer

Ein Blick in den Eimer lohnt sich.

Die Geschichte von Clair Obscur: Expedition beginnt mit einer Gommage, bei der sich alle Leute, die über 33 Jahre alt sind, in Luft auflösen. Um diesem tödlichen Event zu entgehen, fährt ein Bewohner von Lumiere ganz besonders harte Geschütze auf.

Sechs Monate in einer Mülltonne

Während wir in der ersten Stunde des Spiels den Hafen von Lumiere erkunden, stoßen wir immer wieder auf Abfalleimer. Wenn wir die anklicken, bekommen wir eine Nachricht angezeigt, dass es sich bei den Teilen lediglich um "stinknormale Mülltonnen" handelt.

Spieler chrisxchad ist bei seinem Durchgang aber etwas hartnäckiger geblieben und hat ein Exemplar ein paar mal hintereinander angeschaut und das hat tatsächlich den sogenannten Mülleimer-Mann auf den Plan gebracht. Aber schaut einfach selbst:

Das hat es mit dem NPC auf sich: Die versteckte Begegnung ist ziemlich witzig. Ein Mann bittet uns, schnell von der Tonne zu verschwinden, da er keine unnötige Aufmerksamkeit erregen möchte. Schließlich hat er sich da drin nicht ohne Grund versteckt.

Um der Aufmerksamkeit der Malerin und damit – so hofft er zumindest – der Gommage und seinem Tod zu entgehen, hat er sich sogar schon sechs Monate zuvor häuslich in der Tonne eingerichtet.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Ob das geklappt hat, bleibt am Ende leider offen, aber so Leid es uns für ihn tut - große Erfolgschancen rechnen wir dem Müllmann nicht aus. Aber immerhin muss so niemand im Nachgang die bei der Gommage entstehenden Blütenblätter aufkehren.

Die entsprechende Tonne finden wir übrigens neben dem Maler, der das Gemälde von Gustave und Sophie zeichnet und wir müssen die Tonne viermal ansprechen, bevor der Herr im Inneren reagiert. Als Belohnung gibt es zudem ein Upgrade-Item für Waffen bis Level 3.

Weitere Geheimnisse aus dem Prolog haben wir euch oberhalb verlinkt. Dort erfahrt ihr, wofür ihr die Festival-Belohnungen benutzen oder wie ihr eine Lumina Farbe abstauben könnt, indem ihr einem verliebten Pärchen auf die Nerven geht.

Habt ihr den Müllmann entdeckt und auf welche Geheimnisse seid ihr sonst noch gestoßen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!