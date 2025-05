Clair Obscur Expedition 33: Probleme mit dem Parieren? Mit diesen Pictos und Luminas wird das Spiel viel leichter

Auch das Baguette-Outfit hilft dabei, besser durch das Spiel zu kommen. (Nein, aber es sieht cool aus!)

Clair Obscur: Expedition 33 hat eins der besten und spaßigsten Kampfsysteme, die wir je in einem "JRPG" gespielt haben, aber das hat auch einen Preis. Für alle, die sich mit dem aktiven Ausweichen und Parieren schwertun, ist das Spiel nämlich selbst im Story-Mode eine echte Herausforderung. Wir verraten euch daher, wie ihr auch ohne Parade-Skills gut durch das Abenteuer kommt.

Ihr könnt das Spiel auch ohne Paraden bezwingen

Um in den Kämpfen von Clair Obscur zu bestehen, müssen wir dem eingehenden Schaden entgehen. Spätestens in einigen Bosskämpfen oder gegen besonders starke Monster beißt die Gruppe sonst recht schnell ins Gras.

Im Gegensatz zum Ausweichen haben Paraden aber noch weitere Vorteile, denn wir bekommen pro Abwehr einen Aktionspunkt (AP). Schmettern wir alle Attacken eines Angriffs ab, gibt es zudem einen äußerst effektiven Konter.

Um also ohne Paraden zu überstehen, müssen wir schauen, dass wir unsere Verteidigung stärken, unseren AP-Gewinn maximieren und gleichzeitig versuchen, unseren Schadens-Output zu erhöhen. Wir haben euch eine Auswahl an Luminas zusammengestellt, die das möglich machen.

Diese Luminas solltet ihr schnellstmöglich ausrüsten

Wir haben uns bei unseren Vorschlägen auf Luminas beschränkt, die ihr spätestens im Verlauf von Akt 2 bekommen könnt, damit sie euch so schnell wie möglich helfen. Damit ihr sie möglichst alle ausrüsten könnt, benötigt ihr einige Lumina-Punkte.

Die bekommt ihr bei genauer Erkundung aber sehr zahlreich. Zudem solltet ihr verfügbare Exemplare bei Händlern stets einsacken. Bei den Pictos solltet ihr die wählen, die euch bestmöglich mit Gesundheit und Verteidigung versorgen.

Mehr Aktionspunkte

Belebender Start: Belebender Start sorgt dafür, dass wir pro Lumina mit einem zusätzlichen AP starten. Haben wir also drei Stück ausgerüstet, beginnt der Kampf mit 7 statt 4 Aktionspunkten. Perfekt ist, dass wir die ersten drei Stück vergleichsweise zeitig bekommen und wir sie gut skalieren, also nach unserem Bedürfnis ausrüsten können. Belebender Start I (5 AP): Nördlich vom Gestral-Dorf (auf der Weltkarte) Belebender Start II (10 AP): Im alten Heiligtum Belebender Start III (15 AP): In Esquies Nest

Belebender Start sorgt dafür, dass wir pro Lumina mit einem zusätzlichen AP starten. Haben wir also drei Stück ausgerüstet, beginnt der Kampf mit 7 statt 4 Aktionspunkten. Perfekt ist, dass wir die ersten drei Stück vergleichsweise zeitig bekommen und wir sie gut skalieren, also nach unserem Bedürfnis ausrüsten können. Belebender Schmerz (10 AP): Statt für eine Parade, bekommen wir jetzt AP, wenn wir getroffen werden. Perfekt für uns. Das Pictos bekommen wir in den Steinwellenklippen.

Statt für eine Parade, bekommen wir jetzt AP, wenn wir getroffen werden. Perfekt für uns. Das Pictos bekommen wir in den Steinwellenklippen. Belebende Heilung (10 AP): Sorgt dafür, dass Gruppenmitglieder, die geheilt werden, auch 2 AP bekommen. Das ist vor allem mit Gruppenheilungen ein echter Segen. Wir bekommen es auf der Weltkarte, sehr weit links an einem Strand unterhalb des großen Turms, auf dem ein unübersehbares C prangt.

Sorgt dafür, dass Gruppenmitglieder, die geheilt werden, auch 2 AP bekommen. Das ist vor allem mit Gruppenheilungen ein echter Segen. Wir bekommen es auf der Weltkarte, sehr weit links an einem Strand unterhalb des großen Turms, auf dem ein unübersehbares C prangt. Belebender Zug (20 AP): Damit bekommen wir zu Beginn eines Zuges zwei statt einem AP. Das ist super mächtig, wir müssen aber auch warten, bis wir Sirène im Rahmen der Story besiegt haben.

Mehr Verteidigung

Panzerung: Hier geht es um die Zusammenstellung von drei Pictos, die uns für jeweils 10 AP "Gepanzert" machen oder den Zustand verbessern. Automatisch Gepanzert (10 AP) sorgt dafür, dass wir zu Beginn eines Kampfes für drei Runden mit dem gleichnamigen Buff ausgestattet werden, der dafür sorgt, dass wir 20% weniger Schaden kassieren. Bekommen wir als Belohnung im Rahmen der Nevron-Quest auf den Steinwellenklippen. Länger Gepanzert (10 AP) verlängert den Buff um zwei Runden. Das Pictos gibt es auf dem vergessenen Schlachtfeld Erheblich Gepanzert (10 AP) steigert die Schadensminderung auf 30%. Wir bekommen es in Sirène.

Hier geht es um die Zusammenstellung von drei Pictos, die uns für jeweils 10 AP "Gepanzert" machen oder den Zustand verbessern. Läuternde Farbe (5 AP): Heilfarben entfernen nun auch alle Statuseffekte, was vor allem später unglaublich nützlich ist. Wir bekommen das Pictos automatisch im Rahmen der Story, direkt auf den Frühlingswiesen.

Heilfarben entfernen nun auch alle Statuseffekte, was vor allem später unglaublich nützlich ist. Wir bekommen das Pictos automatisch im Rahmen der Story, direkt auf den Frühlingswiesen. Heilendes Feuer (10 AP): Wir heilen uns um 25% des Schadens, den wir auf brennende Ziele wirken. Das Steinchen gibt es in Sirène.

Wir heilen uns um 25% des Schadens, den wir auf brennende Ziele wirken. Das Steinchen gibt es in Sirène. Geteilte Heilung (5 AP): Dieses Pictos können wir beim Händler in Visages kaufen und es sorgt dafür, dass der ausgerüstete Charakter 15% sämtlicher Heilungen auf andere Charaktere mitkassiert.

Dieses Pictos können wir beim Händler in Visages kaufen und es sorgt dafür, dass der ausgerüstete Charakter 15% sämtlicher Heilungen auf andere Charaktere mitkassiert. Stabilisierung (10 AP): Im Gebiet "Zerschmetternde Höhle" können wir Stabilisierung erbeuten. Das spendiert uns automatisch 2 Schilde, sobald unsere Gesundheit unter 50% fällt. Der Boss, den wir dafür besiegen müssen, ist nicht sehr schwer, allerdings haben wir nur wenige Züge Zeit. Für den Kampf sollten wir uns also auf Damage konzentrieren.

Im Gebiet "Zerschmetternde Höhle" können wir Stabilisierung erbeuten. Das spendiert uns automatisch 2 Schilde, sobald unsere Gesundheit unter 50% fällt. Der Boss, den wir dafür besiegen müssen, ist nicht sehr schwer, allerdings haben wir nur wenige Züge Zeit. Für den Kampf sollten wir uns also auf Damage konzentrieren. Heilsames Meucheln (5 AP): Sorgt dafür, dass beim Töten eines Gegners 50% unseres Lebens wiederhergestellt wird. Wir bekommen das Teil auf dem vergessenen Schlachtfeld. Während es im Kampf gegen Gruppen nützlich ist, hilft es bei Bossen nur bedingt.

Sorgt dafür, dass beim Töten eines Gegners 50% unseres Lebens wiederhergestellt wird. Wir bekommen das Teil auf dem vergessenen Schlachtfeld. Während es im Kampf gegen Gruppen nützlich ist, hilft es bei Bossen nur bedingt. Heilender Tod (5 AP): Nach dem Tod werden alle anderen Charaktere vollgeheilt. Das kann in knappen Kämpfen einen Unterschied machen. Wir bekommen das Teil in Alt-Lumière.

Nach dem Tod werden alle anderen Charaktere vollgeheilt. Das kann in knappen Kämpfen einen Unterschied machen. Wir bekommen das Teil in Alt-Lumière. Effektive Heilung (30 AP): Damit wird jegliche erhaltene Heilung verdoppelt. Da das Ding aber super teuer ist, ist es sehr optional. Wir bekommen es in Sirène.

Mehr Schaden

Gesteigerter Erstschlag (5 AP): Damit macht unsere erste Attacke 50% mehr Schaden und das hilft uns dabei, die Kämpfe schnellstmöglich zu entscheiden. Den Pictos bekommen wir im Rahmen der Story in Esquies Nest.

Damit macht unsere erste Attacke 50% mehr Schaden und das hilft uns dabei, die Kämpfe schnellstmöglich zu entscheiden. Den Pictos bekommen wir im Rahmen der Story in Esquies Nest. Brechendes Brennend (5 AP): 25% mehr Bruchschaden bei brennenden Monstern. Damit können wir Gegner*innen also wesentlich schneller brechen.

25% mehr Bruchschaden bei brennenden Monstern. Damit können wir Gegner*innen also wesentlich schneller brechen. Brennend-Affinität (10 AP): Das Pictos sorgt dafür, dass wir 25% mehr Schaden an brennenden Gegner*innen machen. Zusammen mit Heilendes Feuer und Brechend Brennend profitieren wir direkt dreifach vom Brennend-Status. Wir erbeuten es im Gefrorenen Herzen, oberhalb von Monocos Station. Dort sollte es aber nicht zu früh hingehen, da das Gebiet schon vergleichsweise schwer ist.

Gruppenzusammenstellung und Kämpfe

Stark in der Defensive, aber dennoch mit hohem Schadenspotential ist die Zusammenstellung aus Lune, Maelle und Sciel, die die Kämpfe im besten Fall per Erstschlag und in der eben genannten Reihenfolge beginnen.

Die genauen Builds zu den Charakteren findet ihr hier (wird aktuell aufgebaut):

Kämpfe gegen Gruppen

Bei Gruppen starten wir, indem wir mit Lune "Lauffeuer" casten. Das macht mittleren Schaden und steckt alle Monster in Brand. Danach legt Maelle mit "Fechtwirbel" nach. Das macht nicht nur ganz guten Schaden, es macht auch alle Feinde wehrlos, was dafür sorgt, dass sie 25% mehr Schaden bekommen. Sciel schließt die Angriffsrunde ab, indem sie "Sengende Bindung" wirkt. Das springt auf alle über, die brennen.

In vielen Fällen ist der Kampf dann tatsächlich schon vorbei und ihr kassiert sogar +20% EP, weil ihr sie gewonnen habt, ohne Schaden zu kassieren. Spätestens in der zweiten Runde sollte es aber so weit sein. Bei feindlichen Angriffen solltet ihr auch trotz Panzerung natürlich versuchen, auszuweichen oder zu parieren.

Kämpfe gegen Bosse

Bei Bossen starten wir hingegen mit "Entzündung" und verpassen so den wichtigen "Brennend"-Buff. Maelle beginnt dann mit dem "Furioses Florett", um schon zum Start viel Schaden zu machen. Sciel folgt mit Fokussierte Weissagung. Lune sorgt in der Folge dafür, dass zum einen der Boss dauerhaft brennt und nutzt dazwischen Revitalisierung, um die Gruppe zu heilen und damit noch AP zu verteilen.

Sciel unterstützt sie bei Bedarf mit "Grimmige Ernte" und versucht in der restlichen Zeit Karten zu stapeln. Um Schaden zu machen, nutzt sie Besiegeltes Schicksal. Maelle bleibt wenn möglich bei ihrem Florette, um nicht aus der Virtuosen Haltung zu fallen und dauerhaft viel Schaden zu machen. Einzige Ausnahme ist, wenn der Boss Schilde aufbaut. Dann geht es denen mit "Regelbruch" an den Kragen.