Black Ops 4 - Blackout-Map enthüllt, größte Karte der CoD-Geschichte

Die Spiele der Call of Duty-Reihe sind für ihre vergleichsweise kleinen Multiplayer-Maps bekannt, die uns auf schnelle, actionreiche Matches einladen.

Mit dem Battle Royale-Modus "Blackout" für Call of Duty: Black Ops 4 bricht Activision aber mit der Serientradition und schickt uns auf eine riesige Map, nämlich die größte der gesamten Call of Duty-Geschichte.

Kurz vor dem Start der Blackout-Beta hat Activision die komplette Map des Batte Royale-Modus enthüllt.

Die Karte des Battle Royale-Modus

In der Beta dürfen sich zunächst 80 Spieler gleichzeitig in einem Match tummeln. Die Entwickler peilen aber noch mehr Spieler auf den Test-Servern an.

Alle Infos zur Blackout-Beta

Wer darf teilnehmen? Wie bereits die Multiplayer-Beta handelt es sich auch bei der Blackout-Testphase um eine Closed Beta, an der nur Vorbesteller von CoD: Black Ops 4 teilnehmen können. PS4-Spieler dürfen zuerst loslegen.

Wann geht's auf PS4 los? Die Blackout-Beta läuft auf der PS4 vom 10. bis zum 17. September 2018.

Wann geht's auf Xbox One los? Xbox-Spieler können erst etwas später, ab dem 14. September, loslegen.

Wer schon an der Multiplayer-Beta von Black Ops 4 teilgenommen hat muss sich für Blackout keinen neuen Client laden, dieser ändert sich automatisch zum Blackout Beta-Client.

Was steckt drin? Über die Inhalte und den Umfang der Beta gibt es noch keine Angaben.

Das finale Spiel erscheint am 12. Oktober 2018.