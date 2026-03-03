Für das Midseason-Update der Season 2 für Call of Duty Warzone wurde ein neuer Modus namens "Black Ops Royale" angekündigt. Der soll sich an Blackout orientieren, das im Jahr 2018 den Grundstein für Warzone legte und der erste Battle Royale-Modus bei CoD war.

Dementsprechend wird es bei Black Ops Royale auch Anpassungen beim Gameplay geben. So startet ihr beispielsweise nicht mit einem Loadout. Alle Spieler*innen landen stattdessen ohne starke Waffen auf der Avalon-Map und müssen sich nach und nach erst ausrüsten und Waffen finden.

Season 2 Reloaded in Call of Duty Warzone und auch Call of Duty: Black Ops 7 startet am 12. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.