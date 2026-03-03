Läuft gerade Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald
Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - Black Ops Royale ist ähnlich wie Blackout und startet bald

0 Aufrufe

Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald

Tobias Veltin
03.03.2026 | 12:00 Uhr

Für das Midseason-Update der Season 2 für Call of Duty Warzone wurde ein neuer Modus namens "Black Ops Royale" angekündigt. Der soll sich an Blackout orientieren, das im Jahr 2018 den Grundstein für Warzone legte und der erste Battle Royale-Modus bei CoD war. 

Dementsprechend wird es bei Black Ops Royale auch Anpassungen beim Gameplay geben. So startet ihr beispielsweise nicht mit einem Loadout. Alle Spieler*innen landen stattdessen ohne starke Waffen auf der Avalon-Map und müssen sich nach und nach erst ausrüsten und Waffen finden.

Season 2 Reloaded in Call of Duty Warzone und auch Call of Duty: Black Ops 7 startet am 12. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - Black Ops Royale ist ähnlich wie Blackout und startet bald Video starten   2:18

vor 45 Minuten

Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald
In Call of Duty Warzone kehrt in Season 2 ein absoluter Map-Liebling zurück Video starten   1   0:46

02.02.2024

In Call of Duty Warzone kehrt in Season 2 ein absoluter Map-Liebling zurück
CoD Warzone bekommt im November 2024 eine neue Resurgence-Map: Trailer stellt Area 99 vor Video starten   1:29

07.11.2024

CoD Warzone bekommt im November 2024 eine neue Resurgence-Map: Trailer stellt 'Area 99' vor
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.541 Videos

Zum Kanal
Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone

Genre: Shooter

Release: 16.11.2022 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an Video starten   1:24:27

vor einem Tag

Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an
Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox! Video starten   1     1:01

vor 20 Stunden

Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!
Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein Video starten   0:43

vor einem Tag

Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein
Mit Slime Rancher 2 bekommt ihr eine Mischung aus Farming Sim, Open World-Adventure und Ego-Shooter Video starten   1:18

08.12.2024

Mit Slime Rancher 2 bekommt ihr eine Mischung aus Farming Sim, Open World-Adventure und Ego-Shooter
The Elder Scrolls Online: Erster Trailer stimmt auf das riesige neue Gold Road-Kapitel ein Video starten   3     3:04

19.01.2024

The Elder Scrolls Online: Erster Trailer stimmt auf das riesige neue 'Gold Road'-Kapitel ein
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - Black Ops Royale ist ähnlich wie Blackout und startet bald Video starten   2:18

vor 43 Minuten

Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald
Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox! Video starten   1     1:01

vor 20 Stunden

Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!
Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein Video starten   0:43

vor einem Tag

Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein
Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an Video starten   1:24:27

vor einem Tag

Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an
143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten? Video starten   2     49:20

vor einem Tag

143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?
Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk Video starten   1   1:06:15

vor 2 Tagen

Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk
Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC Video starten   1     50:28

vor 2 Tagen

Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC
Voidling Bound mixt Monster-Sammelei á la Pokémon mit Third-Person-Shooter-Action - Demo aktuell verfügbar Video starten   1:14

vor 3 Tagen

Voidling Bound mixt Monster-Sammelei á la Pokémon mit Third-Person-Shooter-Action - Demo aktuell verfügbar
Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware Video starten   1:04

vor 3 Tagen

Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware
Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik Video starten   2     3:32

vor 3 Tagen

Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik
Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten Video starten   0:36

vor 3 Tagen

Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten
Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein Video starten   0:27

vor 4 Tagen

Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein
mehr anzeigen