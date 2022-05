Gerücht: CoD Modern Warfare 2 bekommt einen PlayStation-exklusiven Modus für PSVR 2

Gerade erst hat Sony einen neuen Showcase angekündigt, der sich auf Third Party- und PSVR 2-Spiele fokussieren soll, nun gibt es direkt auch ein neues Gerücht eines bekannten Leakers zu einem PlayStation-exklusiven VR-Modus für CoD: Modern Warfare 2.

Modern Warfare 2 soll eigenen PSVR 2-Modus bekommen

Die Gerüchte stammen vom bekannten CoD-Leaker RalphsValve, laut dem Modern Warfare 2 eine kostenlose VR-Erfahrung bekommen soll, in der Spieler*innen einen Standalone-Modus als Rang-1 Operator spielen können.

Gibt es einen Release für den VR-Modus? Der Modus soll exklusiv für PSVR 2 erhältlich sein und zum Launch der neuen Hardware erscheinen. Wann genau das allerdings ist, ist noch unbekannt.

Bislang handelt es sich hier natürlich um unbestätigte Gerüchte, es ist aber durchaus gut möglich, dass wir zu Sonys nächster State of Play mehr zum gemunkelten VR-Modus erfahren:

Den neuesten Teaser-Trailer zu CoD: Modern Warfare 2 könnt ihr euch hier ansehen:

CoD noch immer mit PlayStation-Deals

Unwahrscheinlich ist ein VR-Modus für CoD: Modern Warfare 2 zumindest nicht, auch CoD: Infinite Warfare hatte mit Jackal Assault bereits eine VR-Experience. Und schließlich hat Sony angegeben, zum Launch von PSVR 2 mit über 20 Titeln am Start zu sein, von denen bisher nur Horizon: Call of the Mountain bestätigt ist.

Auch das Sony hier noch exklusive Deals laufen hat, obwohl Activision Blizzard demnächst zu Microsoft gehören sollen, ist nicht verwunderlich. Microsoft hat bereits bestätigt, dass es bestehende Deals auch ab der Übernahme beibehalten will. Entsprechend brauchen wir wohl nicht damit rechnen, dass Call of Duty in den nächsten Jahren Day One in den Game Pass kommen wird und auch für Modern Warfare 2 könnten PlayStation-Nutzer*innen zuerst in den Genuss der Beta kommen.

Was wünscht ihr euch von einem VR-Modus für CoD: Modern Warfare 2?