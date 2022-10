CoD Modern Warfare 2-Mission begeistert mit extrem realistischer Grafik: So hübsch sieht Amsterdam aus

Call of Duty Modern Warfare 2 lässt in seiner Amsterdam-Mission die Grafik-Muskeln spielen. Das Level wirkt extrem realistisch und orientiert sich sehr nah an der echten Vorlage. Das geht soweit, dass ein Video davon im Netz viral gegangen ist und Leute schreiben, sie können die dort sichtbare Mission kaum von der Wirklichkeit unterscheiden – was auf den ersten Blick auch tatsächlich schwerfällt. Der direkte Vergleich zeigt sogar noch besser, wie realistisch und gut das alles aussieht.

Call of Duty MW2: Amsterdam-Mission sieht beeindruckend echt aus

Darum geht's: Als ich das Video zum ersten Mal im Vorbeiscrollen auf Twitter gesehen habe, war ich einfach nur irritiert und wusste nicht genau, warum. Irgendetwas wirkte seltsam an diesem Video und es hat einen kurzen Moment gedauert, bis mir klar wurde, was: Das ist eine Szene aus CoD Modern Warfare 2 und kein echtes Video.

Beeindruckend echter Look: Ich war definitiv nicht allein mit der Überraschung darüber, wie gut und "echt" das aussieht. Das Video mit den knapp 150.000 Likes trägt dann auch die passende Überschrift, in der es heißt, Amsterdam sehe unglaublich realistisch aus und es falle fast schon schwer, zu glauben, dass das nicht echt ist.

Aber am besten seht ihr es euch erst einmal selbst an:

Auch der Rest der Mission strotzt nur so vor Liebe zum Detail und kann sich durchaus sehen lassen. Hier findet ihr die komplette Mission auf YouTube in besserer Videoqualität.

Wie nah das an der Realität ist, zeigt ein anderes Video, das genau diesen Ort im echten Amsterdam darstellt. Hier passt wirklich fast alles, vom Pflaster über ein Plakat am Geländer bis hin zur Kirche im Hintergrund. Seht es euch an:

Weil das so beeindruckend echt aussieht, gibt es natürlich auch schon viele humorvolle Reaktionen, die sich darüber lustig machen, wie unrealistisch das Ganze doch sei. Immerhin würde für Wildpinkeln ein anderer Geldbetrag fällig und das Pflaster wirke viel zu eben und glänzend. Außerdem seien viel zu wenig Fahrräder unterwegs und keine kotzenden Touris sichtbar. Das ist natürlich nicht ernst gemeint und mit einem dicken Augenzwinkern zu verstehen.

Eigentlich erscheint Call of Duty Modern Warfare 2 regulär erst nächste Woche am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox Series S/X, Xbox One und den PC. Ihr könnt die Story-Kampagne aber jetzt schon spielen, wenn ihr den Shooter digital vorbestellt habt. Die Story schaltet sogar Operatoren frei und ihr bekommt einen Waffenbauplan für den Multiplayer.

Wie findet ihr die Amsterdam-Mission?