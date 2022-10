Call of Duty Modern Warfare 2-Kampagne geht bald los: Startzeit und alle Belohnungen

Der diesjährige Ableger der Call of Duty-Serie heißt CoD Modern Warfare 2 und trägt damit genau den gleichen Titel wie der Teil aus dem Jahr 2009. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Remaster oder Remake, sondern um den Nachfolger des Reboots von 2019, der euch als Mitglied der Task Force 141 in einen Anti-Terror-Einsatz rund um den Erdball schickt.

Der "normale" Release ist für den 28. Oktober geplant, in diesem Jahr haben sich Activision Blizzard und Infinity Ward aber etwas besonderes ausgedacht. Denn wer den Titel digital vorbestellt, kann die Kampagne des Spiels schon deutlich vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin spielen. Mittlerweile steht auch schon die Uhrzeit dafür fest.

In diesem Gameplay-Trailer bekommt ihr schon einmal einen Vorgeschmack darauf, was euch in der Kampagne erwartet:

Release-Infos für die Early-Access-Kampagne von MW2

Datum: 20. Oktober 2022

20. Oktober 2022 Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

Preload bereits einen Tag vorher: Damit ihr pünktlich zum oben genannten Zeitpunkt loslegen könnt, wird der Preload für die Early Access-Version schon einen Tag früher, also am 19. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Wichtige Fragen zum Kampagnen-Early Access

Was muss ich tun, um die Kampagne vorab spielen zu können?

Wie schon erwähnt, müsst ihr Call of Duty Modern Warfare 2 in der digitalen Version vorbestellen, um ab dem 20. Oktober Zugriff auf die Kampagne zu haben.

Kann ich ab dem 20. Oktober auch schon den Multiplayer spielen?

Nein. Sämtliche Multiplayer-Modi von MW2 werden erst zum Start der Vollversion, also am 28. Oktober 2022 verfügbar sein.

Kampagne hat Boni für den Multiplayer und so sehen sie aus

Auch wenn der Multiplayer von Modern Warfare 2 erst am 28. Oktober spielbar ist, können in der Kampagne bereits diverse Goodies und Belohnungen für den Mehrspieler-Part eingesackt werden, darunter Operatoren und Waffen.

Die einzelnen Belohnungen im Überblick

Vier Operatoren : Hutch Chuy Reyes Nova

: Waffen-Bauplan: Union Guard , die Markenzeichen-AR von Captain Price mit Schalldämpfer, Reflex-Visier, Laser und vertikalem Griff.

, die Markenzeichen-AR von Captain Price mit Schalldämpfer, Reflex-Visier, Laser und vertikalem Griff. Emblem

Doppel-XP-Tokens

Calling Card

Alles Weitere dazu – unter anderem wie genau ihr die Goodies freispielt – erfahrt ihr in unserem separaten Artikel:

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC und wie fast immer bei CoD-Spielen gibt es diverse Editionen und Vorbesteller-Boni. Einen Überblick dazu liefert euch der Artikel "Alles zu Vorbesteller-Boni und Editionen von Modern Warfare 2". Mit unserer Trailer-Übersicht könnt ihr euch zudem mit diversen bewegten Szenen auf den Release des Shooters einstimmen und erfahrt nebenbei noch die wichtigsten Infos zum nächsten CoD.

