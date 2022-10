Call of Duty Modern Warfare 2 verzichtet auf Zombies, bringt aber den Spec Ops-Modus zurück

Wenn Call of Duty Modern Warfare 2 am 28. Oktober erscheint, gibt es dort nicht nur eine Story-Kampagne und einen umfangreichen Multiplayer-Modus, sondern auch etwas für alle, die gerne im Koop unterwegs sind.

Und da in vielen bisherigen Call of Duty-Teilen der Zombies-Modus eben diese Koop-Komponente war, stellen sich aktuell sicherlich einige die Frage: Hat Modern Warfare 2 einen Zombies-Modus? Die Antwort darauf ist relativ simpel, denn sie lautet "Nein".

Kurios: Bislang gab es in keinem einzigen Modern Warfare-Teil einen Zombies-Modus, diese Variante war stets anderen Titeln, etwa aus der Black Ops-Reihe oder den Spielen mit Zweiter Weltkriegs-Setting (WW2 oder Vanguard) vorbehalten.

Modern Warfare 2 bleibt dieser Tradition also treu, lässt alle Koop-Fans aber nicht im Stich. Im Gegenteil, denn mit Special Ops (oder kurz Spec Ops) kehrt eine beliebte Spielvariante zurück, die in der MW-Geschichte schon eine gewisse Legacy mitbringt.

Special Ops in Modern Warfare 2 im Detail

Im Vergleich zu Modern Warfare 2 (2009) oder Modern Warfare 3 (2011) unterscheidet sich die aktuelle Spec Ops-Version aber ein wenig. Gleich geblieben ist die Zielvorgabe, als Zweiergespann bestimmte Aufgaben möglichst schnell und effektiv zu erledigen. Neu ist, dass alles im selben Gebiet stattfindet.

Als Schauplatz fungiert in Spec Ops nämlich Al Mazrah, also die große Karte, die auch in Warzone 2 zum Einsatz kommen wird.

3 Missionen zum Launch: Zum Start des Spiels Ende Oktober werdet ihr drei unterschiedliche Missionen im Spec Ops-Modus in Angriff nehmen können:

Bad Situation: Ihr müsst bei Nacht eine Stadt infiltrieren und Informationen und Beweise finden. Der Fokus liegt hier auf Stealth.

Ihr müsst bei Nacht eine Stadt infiltrieren und Informationen und Beweise finden. Der Fokus liegt hier auf Stealth. Vehicle Escape: Mithilfe eines Fahrzeugs müsst ihr durch die Straßen eines Vorortes navigieren, um zunächst ein paar Flugabwehrkanonen zu zerstören und anschließend zu verduften.

Mithilfe eines Fahrzeugs müsst ihr durch die Straßen eines Vorortes navigieren, um zunächst ein paar Flugabwehrkanonen zu zerstören und anschließend zu verduften. Observatory Defense: Survival-Variante, in der ihr ein Observatorium gegen immer stärker werdende Gegnerwellen verteidigen müsst.

Keine Klassen, aber Kits: Es gibt keine dedizierten Klassen im Special Ops-Modus, stattdessen könnt ihr eines von drei Kits ausrüsten, die euch dann bestimmtes Equipment, Perks und Items geben:

Assault: Dieses Kit fokussiert sich auf Panzerung und höhere Munitionskapazitäten

Dieses Kit fokussiert sich auf Panzerung und höhere Munitionskapazitäten Medic: In diesem Kit wartet unter anderem eine effektivere Wiederbelebung sowie diverse Minen und Drohnen.

In diesem Kit wartet unter anderem eine effektivere Wiederbelebung sowie diverse Minen und Drohnen. Engineer: Hat unter anderem ein Equipment im Gepäck, das nahe Gegner sichtbar macht.

Alle drei Kits können im Laufe der Spec Ops-Missionen (z.B. durch diverse Herausforderungen) mit verdienten Sternen aufgelevelt werden, dadurch werden die darin enthaltenen Items offenbar noch effektiver. Der vorläufige Max Rang beträgt 5 und ihr braucht mindestens ein Kit auf diesem Level, um an den Raids teilnehmen zu können, die im Dezember starten.

0 1 Call of Duty Modern Warfare 2 Eine der größten Neuerungen im Multiplayer startet erst Anfang Dezember

Early Access-Launch der MW2-Kampagne steht kurz bevor

Bis zum Start von Special Ops ist es noch etwas hin, der Launch der Kampagne steht dagegen kurz bevor. Zumindest für alle, die Modern Warfare 2 digital vorbestellt haben, denn die haben bereits ab dem 20. Oktober um 19 Uhr Zugriff auf die Story-Kampagne des Shooters.

Was ihr sonst noch zum Early Access wissen müsst und welche Belohnungen für den Multiplayer freigespielt werden können, verraten wir euch in unserem separaten Artikel zum Early Access der Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2.

Werdet ihr den Special Ops-Modus ausprobieren?