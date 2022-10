CoD Modern Warfare 2-Multiplayer jetzt schon spielen – so funktionierts

Der Call of Duty: Modern Warfare 2-Release des Multiplayers am heutigen Donnerstag geht in Deutschland vermutlich erst gegen Mitternacht los. Anders als in anderen Teilen der Welt, wo der Start des Multiplayers aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen bereits erfolgt ist. Wenn ihr nicht mehr warten wollt, dann gibt es einen Trick, den wir für euch ausprobiert haben und wir können bestätigen: Ihr könnt tatsächlich schon jetzt spielen!

CoD Modern Warfare 2 jetzt spielen: So funktioniert der Regions-Trick

Unterschiedliche Zeiten: Der Release des Multiplayers von CoD Modern Warfare 2 funktioniert auf Konsolen dieses Mal nach einem regionalen Rollout-Prinzip. Das heißt, dass immer wenn in der jeweiligen Zeitzone 0 Uhr ist, wird der Multiplayer-Teil des Spiels freigeschaltet. Dadurch kann zum Beispiel schon jetzt in Australien und Neuseeland der Multiplayer gespielt werden.

Infinity Ward hatte im Vorhinein davor gewarnt, die Region der Konsole umzustellen, da dann ein Fehler passiert, der euch daran hindert, Modern Warfare 2 überhaupt zu spielen – selbst die Kampagne wäre dann gesperrt. Das hätte dann solange angehalten, bis der Rollout in eurer ursprünglichen Region offiziell startet.

Aber einige findige Fans haben bereits jetzt einen Umweg gefunden, der derzeit ohne Probleme funktioniert und euch so knapp acht bis neun Stunden (Anmerkung der Redaktion: bei Release dieser News) früher spielen lässt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist die Region eures Activision-Accounts zu ändern – so funktioniert's:

Loggt euch in euren Activision-Account ein Klickt oben rechts auf Profile und dann auf "Basic Info". Dort könnt ihr dann eure Adresse verändern. Sucht euch auf der Webseite Adressfinder eine Adresse zum Beispiel in Wellington aus und gebt diese in euren Account ein. Speichert alles ab und startet Call of Duty auf eurer Konsole. Loggt euch ganz normal im Spiel ein (womöglich macht das Spiel noch innerhalb des Menüs ein kurzes Update) Danach werdet ihr gefragt, ob ihr die Einstellungsänderungen akzeptiert. Drückt dort auf "Ja" und schon seid ihr im Hauptmenü und könnt ganz normal den Multiplayer zocken.

Achtung beim Regionswechsel! Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, ob Activision auf irgendeine Weise den Regionswechsel bestraft.

Wichtig: Deshalb solltet ihr auf eigene Gefahr hin diesen Trick anwenden! Es ist durchaus möglich, dass der Fortschritt, den ihr jetzt macht, beim Start in eurer echten Region zurückgesetzt oder im schlimmsten Fall euer Account von Activision gebannt wird.

Wenn ihr noch etwas warten und das Risiko nicht eingehen wollt, dann solltet ihr in unseren Ticker zum Multiplayer-Launch reinschauen, wo wir den offiziellen Status des Servers für euch verfolgen:

Nur auf Konsole: Der Trick funktioniert nur für die Konsolenversionen, denn auf dem PC setzt Activision auf einen globalen Launch zur gleichen Zeit. Deshalb müsst ihr euch da noch bis zum 28. Oktober, um 6 Uhr deutscher Zeit gedulden.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint ganz offiziell am 28. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Bereits seit dem 20. Oktober können alle mit einer digitalen Vorbestellung die Kampagne durchspielen. Kollege Tobias Veltin hat diese bereits durchgespielt und verrät euch in seinem Test, warum sich dieses Jahr die Story an manchen Stellen wie Kaugummi zieht.