CoD Modern Warfare 2-Leak verrät zahlreiche Multiplayer-Features und neue Modi

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint bereits in wenigen Monaten, kein Wunder also, dass viele Fans heiß auf neue Infos zum diesjährigen Ableger der beliebten Shooter-Reihe sind. Für einige geht das wohl so weit, dass sie selbst auf die Suche gehen, wie bei Twitter-User Reality. Der Leaker will jetzt nämlich weitere, noch unveröffentlichte Infos zum Multiplayer des Spiels gefunden haben.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Modern Warfare 2 mit neuen Online-Modi

Die Informationen will der Leaker angeblich via Datamining in Warzone Mobile gefunden haben. Darin enthalten sind die verschiedenen Spielmodi des Multiplayers inklusive drei neuer Modi, Killstreaks, Perks und die Field Upgrades des neuen Teils.

Alle Multiplayer-Modi aus dem Leak:

All or Nothing (Neu)

Bounty

Capture the Flag

Cranked

Cyber Attack

Demolition

Domination

Free for All

Ground War

Ground War Bomb (Neu)

Gunfight

Hardpoint

Headquarters

Infected

Kill Confirmed

Knockout (Neu)

Search and Destroy

Team Deathmatch

Perks:

Amped

Battle Hardened

Cold Blooded

Double Time

E.O.D.

Extra Tactical

Focus

Ghost

Hardline

High Alert

Kill Chain

Overkill

Pitcher (Neu)

Quick Fix

Restock

Scavenger

Shrapnel

Spotter

Tracker

Tune Up

Overwatch (Neu)

Overcharge (Neu)

Survivor (Neu)

Killstreaks:

Cluster Spike

Fuel Bomb

Smoke Airdrop

Thermobaric Strike

UAV

Field Upgrades:

Battle Rage

EMP

Inflatable Decoy

Sonar Pulse

Sound Veil

Stimpistol

Tactical Camera

Wie wahrscheinlich ist das? Der Leaker ist nicht vollkommen unbekannt. Ebenfalls durch Warzone Mobile will die Person bereits herausgefunden haben, welche Maps uns in Modern Warfare 2 erwarten werden. Allerdings muss auch diese Info sich erst noch bestätigen. Für die Echtheit der Leaks spricht zumindest, dass mehrere der Bilder auf dem Twitter des Leakers bereits einen Copyright-Strike bekommen haben - ein mögliches Indiz dafür, dass Activision nicht will, dass diese Bilder im Netz kursieren.

Genaueres dürften wir vermutlich erfahren, sobald die Beta zu Modern Warfare 2 anläuft. Wann genau das ist, ist aber ebenfalls noch unklar. Während Hinweise auf der Amazon-Seite des Spiels vermuten ließen, dass es bereits im August mit der Beta losgehen könnte, hat ein Leaker konkrete Termine knapp einen Monat später genannt. Fans müssen sich also so oder so noch ein wenig gedulden.

Was sagt ihr zu dem Leak, sind für euch alle wichtigen Modi dabei?