CoD Modern Warfare 2: Beta startet wohl später als angenommen - Insider leakt konkreten Termin

Nach einigem Hin und Her kennen wir jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit den Zeitraum für die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2. Der zuverlässige CoD-Insider Ralph Valve hat andere Berichte zurückgewiesen und verrät den korrekten Termin für die Testphase, die in zwei Wochen unterteilt ist. Zunächst geht es mit dem Early Access und der Open Beta auf der PlayStation los, anschließend dürfen alle anderen Plattformen einsteigen (via whatifgaming).

Woche 1 (Nur auf PS4 und PS5):

Early Access: 15. September – 16. September

Open Beta: 17. September – 19. September

Woche 2 (Alle Plattformen):

Early Access: 22. September – 23. September

Open Beta: 24. September – 26. September

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

So läuft die Modern Warfare 2-Beta ab

Darum geht es: Zuletzt gab es ein wenig Verwirrung um den Startschuss für die Modern Warfare 2-Testphase. Laut einem vermeintlichen Leak von Amazon sollte es bereits im August soweit sein, doch das stimmt so offenbar nicht, wenn wir Ralph Valve glauben schenken dürfen. Statt der Beta soll es im kommenden Monat diverse Infos und Events zum Multiplayer geben. Im Fokus stehen offenbar "traditionelle Spielmodi, neue Spielarten und Überraschungen".

Im Trailer seht ihr Gameplay zum neuen CoD:

Das ist der Zeitplan: Wenn ihr auf einer PS4 oder PS5 spielt, dürft ihr vor allen anderen loslegen. Dafür ist keine Vorbestellung des Spiels notwendig, da es sich um eine Open Beta handelt. Mit dem als Vorbesteller-Bonus verteilten Early Access könnt ihr aber zusätzlich noch zwei Tage früher mit dem Zocken beginnen.

Hier findet ihr noch mehr Infos zu den verschiedenen Boni:

Call of Duty: Modern Warfare 2 Vorbesteller-Boni und Editionen

Weitere News zu Modern Warfare 2 :

Ihr könnt Call of Duty: Modern Warfare 2 schon jetzt vorbestellen, um euch den früheren Zugang zur Beta zu sichern. Der Activision-Shooter soll rund einen Monat nach dem Ende der Testphase, konkret am 28. Oktober, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheinen.

Habt ihr Lust auf die Modern Warfare 2-Beta?