CoD Modern Warfare 2 hat tödliche Formel 1-Autos – sogar mit eigener Killcam

Die bislang wohl ungewöhnlichste Multiplayer-Map, die Call of Duty Modern Warfare 2 im Portfolio hat, ist der Crown Raceway. Hier bekämpfen sich die Spieler*innen nämlich in der Boxengasse und dem Fahrerlager eines fiktiven Formel 1-Kurses.

Die eigentliche Rennstrecke ist dabei nicht direkt zu sehen, allerdings sind die vorbeiflitzenden Boliden umso deutlicher zu hören. Doch wer gedacht hat, dass es sich dabei lediglich um Soundeffekte handelt, der irrt. Denn wie Videos beweisen, ist es möglich, tatsächlich auf die Formel 1-Strecke zu kommen.

Geringe Überlebenschancen auf dem Crown Raceway

Allerdings hat das erstens keinen wirklichen spielerischen Mehrwert und zweitens erweisen sich die F1-Flitzer – die dort tatsächlich animiert herumfahren – als tödliche Geschosse, die den eigenen Operator ohne mit der Wimper zu zucken mit vollem Tempo überfahren.

Besonders kurios dabei: Entwickler Infinity Ward hat offenbar damit gerechnet, dass Spieler*innen einen Weg auf die Strecke finden und den Boliden eine eigene Killcam spendiert.

Leider geht aus dem Video nicht hervor, wie der genaue Weg auf den Kurs ist. Fest steht aber: es ist möglich und Modern Warfare 2 um ein kurioses Multiplayer-Detail reicher.

Mehr zum Multiplayer in Modern Warfare 2

Natürlich ist auch in Modern Warfare 2 der Vs.-Multiplayer das Herzstück des Spiels. Kollege Chris hat sich in den vergangenen Tagen ausführlich durch die unterschiedlichen Maps und Modi geballert und verrät euch in seinem Test, was der Mehrspieler-Modus gut, aber auch nicht so gut macht.

Wenn ihr Tipps und Kniffe für den Multiplayer-Modus braucht, können wir euch ebenfalls weiterhelfen. Hier findet ihr eine Auswahl unserer Artikel zum Thema:

