CoD Modern Warfare führt Captain Price wohl endlich als Operator ein

In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone hat eine mysteriöse Nachricht für Rätselraten gesorgt. Jetzt wissen wir, worum es ging und sind trotzdem noch nicht viel schlauer. Aber es sieht ganz danach aus, als würden Fans der Modern Warfare-Story den Protagonisten Captain Price bald auch als Operator im Battle Royale-Ableger und im Multiplayer spielen können.

Mysteriöser Call of Duty-Teaser deutet auf Captain Price als Season 4-Operator hin

Der Reihe nach: In der kryptischen In Game-Nachricht an alle Spieler ging es um abgefangene Kommunikation und ein dringendes Gespräch in Verbindung mit dem Hinweis, "auf den Feind zu achten". Viele Fans spekulierten auf eine Enthüllung des neuen Call of Duty 2020 oder ein In Game-Event, das die Warzone-Map verändert.

Rätselhaftes Teaser Video: Das Warten hatte dann aber schon ziemlich schnell ein Ende und jetzt steht fest, dass es sich bei der Nachricht wohl nur um den Vorboten für eine Art Mini-Trailer gehandelt hat. Der enthält dann das besagte Gespräch, bleibt aber ebenfalls ziemlich kryptisch.

Was steckt drin? Die Unterhaltung dreht sich um einen regionalen Posten der fiktiven Terror-Organisation Al-Qatala, die in der Story von Modern Warfare eine wichtige Rolle spielt. Vor allem steht aber ein mysteriöser Mann im Mittelpunkt, der den Fieslingen wohl ziemlich Angst macht.

Die Leute, die sich im Video unterhalten, verfügen aber nur über ein einziges Bild von diesem Operator, noch dazu in schlechter Qualität. Aber es sieht ganz danach aus, als bekämen sie es mit Captain Price zu tun.

Was heißt das? Fest steht hier noch nichts, es gibt keine offizielle Ankündigung. Aber allgemein wird dieses mysteriöse Teaser-Video dahingehend interpretiert, dass es sich bei diesem Typen um Captain Price aus der Haupt-Story von Modern Warfare handelt.

Season 4-Operator: Weiterhin wird davon ausgegangen, dass der Protagonist damit jetzt doch noch als spielbarer Operator in den Multiplayer-Matches und in Warzone Einzug hält. Captain Price könnte für Season 4 zum bisherigen Roster der spielbaren Charaktere beziehungsweise Operatoren dazu stoßen. Wenn das der Fall sein sollte, dürfte es Anfang Juni soweit sein.

Gamepro.de hat bei den Verantwortlichen nachgefragt, was es mit dem mysteriösen Teaser auf sich hat und ob Captain Price wirklich als Operator in Season 4 kommt. Sollten wir eine Antwort erhalten, findet ihr sie hier.

Glaubt ihr das auch? Würdet ihr euch über Captain Price als Operator freuen?