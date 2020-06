CoD: Modern Warfare startet erneut Gratis-Multiplayer-Wochenende

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone teilen sich Operatoren, Waffen und vieles mehr. Aber während Modern Warfare Geld kostet, könnt ihr den Battle Royale-Ableger auf allen Plattformen kostenlos spielen. Dieses Wochenende gibt es wieder ein kostenloses Multiplayer-Wochenende, das die Grenze zwischen den beiden Welten einreißt.

Modern Warfare-Multiplayer steht am Wochenende Warzone-Spielern offen

Gratis-Wochenende: Dieses Wochenende veranstalten Infinity Ward und Activision nochmal ein kostenloses Wochenende für den Modern Warfare-Multiplayer. Das heißt, dass auch alle Warzone-Spieler gratis auf Teile des MW-Multiplayers zugreifen dürfen. Allerdings steckt dieses Mal wohl deutlich mehr drin, als es zuletzt der Fall war.

Wann geht's los? Das Free Access Multiplayer Weekend zu Call of Duty: Modern Warfare könnt ihr innerhalb von CoD Warzone ab heute Abend und bis Montag starten.

Start: 12. Juni um 19:00 Uhr

Ende: 15. Juni (Montag) um 19:00 Uhr

Das steckt drin: Während das Angebot beim letzten derartigen Event zum kostenlosen Modern Warfare-Multiplayer arg eingeschränkt war, stehen dieses Mal sehr viel mehr Inhalte zur Auswahl. Neben insgesamt fünf Multiplayer-Maps könnt ihr auch auf sieben 3v3-Gunfight-Karten gegeneinander antreten.

Zu den Multiplayer-Maps, die am Gratis-Wochenende gespielt werden können, zählen auch neue Karten, die erst gestern mit Season 4 Einzug gehalten haben. Mit von der Partie sind zum Beispiel Zhokov Scrapyard und Hardhat sowie Shoothouse und einige andere.

Was Season 4 in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare sonst noch alles mit sich bringt, könnt ihr euch hier in der Gamepro-Übersicht mit Roadmap anschauen. Unter anderem gibt es natürlich neue Waffen, neue Operatoren, einige versteckte Geheimnisse, In Match-Events sowie einen Ausblick auf noch mehr Neues.

Was reizt euch am Multiplayer von Modern Warfare und was an Warzone? Spielt ihr generell beides oder habt ihr einen klaren Favoriten?