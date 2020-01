CoD: Modern Warfare - Spieler entdecken neue & kuriose Todesart

Stühle sind in Ego-Shootern meist nur Dekoration, die in der Gegend herumstehen und mit dem eigentlichen Spielgeschehen wenig bis gar nichts zu tun haben. Bei den Bürostühlen auf der Map St. Petrograd im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare könnte man auf den gleichen Gedanken kommen. Doch die halten eine tödliche Überraschung bereit (via Kotaku).

Denn wie einige Spieler herausgefunden haben, schlagen die Stühle mit tödlicher Wucht zurück, wenn man sich ihnen nähert und sie dreht. Entsprechende Clips wurden unter anderem auf Reddit geteilt.

Und so schaut das Ganze aus:

Die Stühle reagieren auf Nahkampf-Angriffe und nach kurzer Bewegung stirbt der entsprechende Spieler, der sich den Büromöbeln zu sehr genähert hat. Das wirkt wie ein absichtlich platziertes Easter-Egg, auf anderen Maps zeigen sich Bürostühle jedenfalls weniger tödlich.

Modern Warfare wird dadurch um ein weiteres Kuriosum reicher. Denn zu den mannigfaltigen Todesarten im Shooter von Infinity Ward gesellt sich nun noch der "Tod durch den Bürostuhl".

