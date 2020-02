Seit ein paar Tagen läuft nun die Season 2 in Call of Duty: Modern Warfare und nicht wenige hatten darin mit einem Battle Royale-Modus gerechnet. Den gibt es offiziell zwar noch nicht, aber ein großer Leak verriet kürzlich, dass es diesen Modus sehr wahrscheinlich in Zukunft geben wird, sogar Namen und die komplette Map waren schon zu sehen.

Und der aktuellste Leak macht den "Warzone"-Modus - so zumindest der kolportierte Name - nicht unbedingt unwahrscheinlicher. Im Gegenteil, im Netz ist nun ein Bild aufgetaucht, das die Namen von Ausrüstungsgegenständen zeigen soll, die euch in Warzone zur Verfügung stehen. (via comicbook)

Ausrüstungsgegenstände im BR-Modus laut Leak

Panzerplatten-Paket

Gasmaske

Präzisions-Luftschlag

Schild-Geschütz

Streubombenschlag

UAV

Munitionskiste

Drop Kit-Markierung

So funktioniert das Ausrüstungssystem: Da hinter den jeweiligen Gegenständen Preise angegeben sind, gehen wir davon aus, dass ihr im Warzone-Modus Geld verdient (zum Beispiel durch den Abschluss von Ingame-Aufgaben), welches ihr dann an entsprechenden Stationen ("Suppy Station" ist im Bild zu lesen) ausgeben könnt.

Möglicherweise wird es noch weitere Gegenstände geben, außerdem ist aus dem Screenshot nicht ersichtlich, ob es sich hierbei möglicherweise um eine spezielle Variante des Warzone-Modus handelt, bei dem Gegenstände eingesetzt werden können.

Hinweis: Wie beim Map- und Namensleak handelt es sich auch bei diesen Informationen um unbestätigte Gerüchte, das Bild könnte selbstverständlich ein Fake sein. Activision und Infinity Ward haben einen Battle Royale/Warzone-Modus für Modern Warfare bislang nicht angekündigt.

Call of Duty: Modern Warfare ist für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich, alle Infos zur Season 2 findet ihr hier.