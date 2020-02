Battle Royale zu Modern Warfare soll bald starten - Seht das erste Bild

Die zweite Season von Call of Duty: Modern Warfare ist gestartet und bringt viele neue Waffen, altbekannte Maps und Serien-Liebling Ghost zurück. Eine Sache vermissen Fans bislang aber schmerzlich: Den Battle Royale-Modus, um den sich in der Vergangenheit bereits etliche Gerüchte gesponnen haben.

Jetzt keimt aber Hoffnung für den Battle Royale-Modus auf. Ein Insider spricht von einem baldigen Launch des Modus, ein Spieler will zudem ein erstes Bild gefunden haben und im Spiel selbst stoßen wir auf einen vielversprechenden Teaser.

Auf Reddit behauptet ein Spieler ein Bild zum Battle Royale-Modus des Shooters im Netz gefunden zu haben (via Wccftech). Darauf sehen wir den neuen Charakter Ghost, der mit Season 2 ins Spiel kommt, sowie den Titel: Dem Bild zu urteilen, könnte der Battle Royale-Modus von Modern Warfare "Warzone" heißen.

Das Keyart ist mittlerweile auf Reddit wieder gelöscht worden, unklar ist außerdem, woher es genau stammt. Da ein Battle Royale-Modus bislang nicht offiziell bestätigt ist, solltet ihr es mit Vorsicht genießen.

Einen weiteren Hinweis auf einen baldigen Start des Battle Royale-Modus finden wir im Spiel selbst.

Seit dem Release des letzten großen Updates, das Season 2 mit sich brachte, zeigt das Modern Warfare-Hauptmenü eine ausgegraute "Classified"-Section an, die einen neuen Spielmodus anzudeuten scheint. Dahinter könnte sich durchaus der Battle Royale-Modus befinden.

Ein letzter Hinweis stammt schließlich von einem Insider. Genauer gesagt Daniel Ahmad, der gemeinhin als verlässliche Quelle gilt und in der Vergangenheit mit seinen Aussagen mehrmals richtig lag.

Laut Ahmad, sollen wir den Battle Royale-Modus "bald spielen können", konkreter wird er dabei aber nicht.

Will be able to play soon enough. https://t.co/A1a6bEOnrk