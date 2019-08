CoD: Modern Warfare - PS4-Alpha hat neuen Modus & der macht Laune

An diesem Wochenende findet auf der PS4 die Alpha zu Call of Duty: Modern Warfare statt. Zugangsbeschränkungen gibt es nicht, ihr braucht nicht einmal ein PS Plus-Abo. Die Alpha ist lediglich auf 2-gegen-2-Kämpfe beschränkt, hier findet ihr alle weiteren Infos dazu.

Damit aber der Modus "Feuergefecht" (engl. Gunfight) auf Dauer nicht zu langweilig wird, haben die Entwickler nun ein kleines Update mit einer Modusvariante veröffentlicht. Die heißt "Pickup" und bringt ein bisschen Variation ins Spiel.

Alles zum "Pickup"-Modus

So funktioniert Pickup: Die Ausgangslage bleibt prinzipiell gleich, denn ihr tretet weiterhin in 2-gegen-2-Matches an. Der große Unterschied: Ihr startet lediglich mit einer recht schwachen Pistole, weitere Waffen liegen auf der Map verteilt oder in Kisten.

Wie ist das Spielgefühl? Immer noch sehr intensiv wie in Feuergefecht generell, allerdings seid ihr nun auch gezwungen, von Beginn an etwas weiter vorzustoßen, um die Waffen zu bekommen, was dann automatisch zu schnellerem Gegnerkontakt führt.

Macht das Spaß? In unseren ersten Runden: Ja! Denn der Nervenkitzelfaktor ist gefühlt noch ein bisschen höher als in den normalen Gunfight-Runden, allerdings spielt auch der Zufall eine größere Rolle - denn was ihr auf der Karte findet, ist natürlich vorher nicht klar.

Noch bis zum Ende des 25. August habt ihr die Möglichkeit, die Alpha auszuprobieren, nächste Möglichkeit für eine CoD: Modern Warfare-Proberunde ist dann Mitte September, wenn die Beta startet.