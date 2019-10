PS4-Spieler kriegen jetzt dieses Gratis-Theme zu CoD Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare steht in den Startlöchern und erscheint diesen Freitag, den 25. Oktober 2019, für PS4, Xbox One und PC. Vor dem Launch des Infinity Ward-Shootes können sich PS4-Spieler jetzt ein Gratis-Theme im PS Store schnappen.

So sieht das Modern Warfare-Theme aus

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler (ihr benötigt also kein PS Plus-Abo)

Größe: 32.18 MB

Link zum PS Store

Das "Going Dark"-Design ist relativ schlicht gehalten und spielt dramatische Modern Warfare-Musik im Hintergrund ab. Das oben eingebundene Video von Renka Wong, der auf seinem Youtube-Channel etliche PS4-Designs zur Schau stellt, führt euch das MW-Theme genauer vor Augen.

Wie ändere ich mein PS4-Theme?

Geht einfach über die Einstellungen und dann zu "Design auswählen".

Habt ihr euch ein Theme heruntergeladen, taucht es hier auf und kann simpel via Knopfdruck eingerichtet werden.

Was sind die besten PS4-Themes?

Gute Frage! In meiner Liste führe ich euch 13 coole PS4-Gratis-Themes auf.

Viel Spaß beim Stöbern.

Holt ihr euch das Modern Warfare-Gratis-Theme?