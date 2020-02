CoD: Modern Warfare - Season 2-Trailer geleakt & Fans sind ernüchtert

Am 11. Februar startet Season 2 für Call of Duty: Modern Warfare und wird etliche neue Inhalte für den Shooter liefern. Einige davon kamen bereits Ende der letzten Woche durch einen großen Leak ans Licht, so sind unter anderem enthalten:

Operator: Ghost

Ghost Waffen: GRAU 5.5.6 Assault Rifle und Striker 45 SMG

GRAU 5.5.6 Assault Rifle und Striker 45 SMG Waffen-Blueprints: u.a. Western-Skin

u.a. Western-Skin Operator-Skins

Kurz vor dem offiziellen Launch ist nun auch der Trailer zur Season 2 über einen Xbox-Account durchgesickert, der weitere kommende Inhalte zeigt.

Diese neuen Season 2-Inhalte sind im Trailer zu sehen

Maps: Rust & Atlas Superstore

Rust & Atlas Superstore Feuergefecht-Map: Bazaar

Bazaar Bodenkrieg-Map: Zhokoev Boneyard

Zhokoev Boneyard Zwei neue Waffen

Battle Pass

Nach vielen Gerüchten und Spekulationen ist nun damit endlich bestätigt, dass die Kult-Map Rust aus Call of Duty: Modern Warfare 2 ein Comeback feiert.

Erste Reaktionen fallen ernüchtert aus

Natürlich haben sich die Fans sofort auf den Trailer gestürzt, ihn analysiert und bereits ihre ersten Eindrücke zu den Season 2-Inhalten abgegeben. Allerdings fallen diese größtenteils ernüchtert aus. Auf der Call of Duty-Seite Charlieintel beispielsweise findet man Kommentare wie:

"Ich will eine Rückerstattung"

"Nur 2 neue Karten (6vs6)(...) LOL"

"Kein Battle Royale?"

Ähnliche Stimmen finden sich auch im Call of Duty: Modern Warfare-Reddit:

"Oh Mann, Season 2 könnte das Spiel schon killen"

"Habe das Spiel schon seit einem Monat nicht gespielt und dieser Trailer hat mich nicht annähernd überzeugt, wieder einzusteigen"

"Wo ist Battle Royale?"

Größte Kritikpunkte: Viele Spieler kritisieren die geringe Anzahl an 6v6-Karten und auch die Abwesenheit eines Battle Royale-Modi wird negativ erwähnt. Anscheinend hatten viele Fans fest mit einer Ankündigung zur Season 2 gerechnet.

Fairerweise sei hier erwähnt, dass es auch einige positive Stimmen gibt. Viele Spieler freuen sich unter anderem auf Ghost als Charakter und auf den neuen Maps loszulegen. Andere erwähnen, dass bislang noch nicht sämtliche Inhalte bekannt sind und man noch abwarten solle.

Fest steht: Im Lauf der Season 2 werden noch weitere Inhalte kommen, erst dann wird sich ein komplettes Bild ergeben. Start ist am 11. Februar.