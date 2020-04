Wer Call of Duty: Modern Warfare noch nicht gespielt hat, kann dieses Wochenende gratis in den Multiplayer hüpfen. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die ihr dafür erledigt haben müsst. Wir fassen euch zusammen, was ihr tun müsst.

So zockt ihr MW gratis - Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

5 Multiplayer-Maps vom 24. bis 27. April

Installiert Warzone (umsonst)

Startet Warzone

Erhaltet vom Warzone-Menü aus Zugriff auf die Multiplayer-Maps

Wie lange ist Modern Warfare gratis auf PS4, Xbox One und PC?

In einem Tweet verkündete der offizielle Call of Duty-Account, dass wir vom 24. bis zum 27. April 2020 den Multiplayer von Modern Warfare gratis auf PS4, Xbox One und dem PC spielen können.

Wenn ihr euch die Chance sichern möchtet, gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten.

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL — Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2020

Wie komme ich an den Multiplayer?

Das könnt ihr spielen: Zunächst einmal ist es wichtig zu erwähnen, dass ihr nicht das komplette Spiel gratis bekommt, sondern nur den Multiplayer-Modus. Und auch hier gibt es nicht alle Karten, sondern nur fünf. Aber da die immer noch umsonst sind, lohnt sich das definitiv für einen ersten Überblick über das Spiel.

Doch es gibt eine Bedingung, die an den Gratis-Multiplayer geknüpft ist: Call of Duty: Warzone. Denn an die Multiplayer-Karten gelangt ihr nur, wenn ihr vorher das kostenlose Warzone heruntergeladen habt, das Spiel startet und aus dem Warzone-Menü heraus die Mutliplayer-Maps auswählt. Dann könnt ihr jedoch loslegen.

Solltet ihr Gefallen an dem Spielmodus gefallen haben, müsst ihr aufpassen: Nach dem 27. April werden alle Teile von Modern Warfare wieder kostenpflichtig und ihr müsstet euch das Spiel kaufen, um weiter zu zocken. Aber auch, wenn der Multiplayer aktuell kostenlos ist: Hinweise auf einen dauerhaften, wenn auch abgespeckten Free to Play-Modus des Modern Warfare-Multiplayers gibt es nicht.

Was haltet ihr von der Aktion?