CoD: Modern Warfare hat jetzt eine Weihnachts-Map mit Überraschung

Infinity Ward hat Update 1.12 für den Shooter Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht. Und pünktlich zum Weihnachtsfest beschert das Update dem Spiel einige weihnachtliche Elemente. Besonders gut zu sehen ist das auf der Feuergefecht-Karte "Docks".

Dort gibt es nämlich viele neue Details wie Geschenke, Kränze und Weihnachtsbäume sowie Schneebälle (!) als Ausrüstungsgegenstand. Und alle, die genau suchen, können sogar ein kleines Easter Egg finden.

Und das ist ziemlich kurios: Denn es handelt sich um einen fliegenden Schlitten mit Rentieren, Hund Riley aus Call of Duty: Ghosts und Captain Price.

So aktiviert ihr das weihnachtliche Easter Egg

Stellt euch auf die Wasserseite der Map und blickt in Richtung der Mitte der Karte

Links seht ihr eine Uhr mit einem Wetterhahn

Sobald die Uhr 12 anzeigt, schießt auf den Wetterhahn

Das Ganze erfordert ein bisschen Übung. Wenn ihr das Easter Egg also in Ruhe betrachten wollt, startet am besten ein Custom Match. Oder ihr schaut euch das Video unten an.

