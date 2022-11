CoD Modern Warfare 2-Kampagne könnte bereits die zweite Map von Warzone 2 zeigen

Call of Duty: Warzone 2 steht bereits in den Startlöchern und bekommt zunächst eine Map, nämlich Al Mazrah, eine fiktive Region in Westasien. Eventuell konnten wir aber bereits einen Blick auf eine zweite Map erhaschen, nämlich in der Kampagne von Modern Warfare 2. Da liegt nämlich in einer Mission eine verdächtige Karte herum. Die Erklärung für ihre Anwesenheit könnte aber auch ganz einfach in der Story liegen. Wir verraten euch mehr darüber.

Warzone 2-Easter Egg oder einfach storyrelevanter Gegenstand?

Darum geht es: Die Seite insider-gaming.com hat auf die Karte aufmerksam gemacht. Diese befindet sich in der Villa des Kartellbosses, die ihr in Kapitel 11 "El Sin Nombre" infiltrieren müsst.

Las Almas als zweite Warzone 2-Map? Die Karte von Las Almas sieht, wie Insider-Gaming findet, verdächtig nach einer Battle Royale-Map aus mit ihren "dichtbebauten Gebieten, Flüssen, erhöhten Arealen und mehr". Was von dieser Region bereits in der Kampagne zu sehen war, würde viele taktische Möglichkeiten bieten. Insider-Gaming zieht außerdem einen Vergleich zu geleaktem Material:

Letztes Jahr konnten ich dank meiner Quellen einen ersten Blick auf die Battle Royale-Karte Al Mazrah werfen, und dieses potenzielle Las Almas-Easter- Egg sieht aus wie die gleiche Art von Konzept-Kunst.

Hier findet ihr unser Test-Video zur Story-Kampagne von Modern Warfare 2:

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Das spricht dagegen, dass es sich um eine Warzone 2-Easter Egg handelt: Die Karte dieses großen Gebiets befindet sich im Haus der Kartellbosses. Es ist durchaus denkbar, dass dieser die Karte besitzt, weil das Gebiet wichtig für ihn ist, weil es einen Wirkungsbereich für ihn darstellt. Daher kann es also auch sein, dass sie überhaupt nichts mit Warzone 2 zu tun hat oder bewusst als Finte von den Entwickler*innen platziert wurde.

Call of Duty: Warzone 2 erscheint am 16. November für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und den PC. Bis wir allerdings die zweite Map sehen und erfahren, ob die Spekulation ins Schwarze trifft, könnte es noch wesentlich länger dauern.

Was denkt ihr: Handelt es sich um ein Easter Egg oder macht liegt die Karte dort nur, weil der Kartellboss sie benötigt?