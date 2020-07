CoD MW & Warzone knacken die 200 GB & Fans sind nicht erfreut

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone nehmen immer mehr Platz auf den Festplatten dieser Welt ein. Die beiden riesigen Spiele wachsen durch ebenso riesige Patch-Downloads noch mehr und haben jetzt gemeinsam offenbar die 200 GB-Grenze geknackt. Wofür bei vielen Fans mittlerweile das Verständnis fehlt.

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone werden immer größer & Fans immer saurer

Call of Duty Modern Warfare war sowieso schon ein sehr großes Spiel. Infinity Ward, Activision und eigentlich das komplette CoD-Franchise kämpfen schon ziemlich lange mit dem Problem. Aber die Speicherplatz-Orgie nimmt aktuell wirklich ganz besonders brutale Ausmaße an.

Über 200 GB? Mit dem gratis Battle Royale-Ableger Warzone ist der benötigte Speicherplatz noch größer geworden und förmlich explodiert. Wer sich vorher über rund 100 GB beschwert hat, muss mittlerweile ungefähr das Doppelte freiräumen. Das ist natürlich ganz besonders ärgerlich für Konsolenspieler mit kleineren Festplatten, die gefühlt dann nur noch ein anderes großes Spiel installieren können.

Auf Reddit gibt es mittlerweile Beiträge von Fans, die berichten, dass die CoD MW & Warzone-Installation weit über 200 GB in Beschlag nimmt. Ein Spieler veranschlagt 209 GB, in einem anderen Beitrag ist sogar von 222 GB die Rede. Hier ist zwar vom PC die Rede, aber auf Konsolen sieht es ähnlich aus.

Updates ebenfalls riesig: Die Speicherplatz-Problematik rund um Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone wird dadurch verschärft, dass es regelmäßig Updates und Patches gibt, die ihrerseits ebenfalls riesig sind. Gerade gestern musste erst wieder ein Download von 39,5 GB absolviert werden.

Aber auch davor haben sich die Fans immer wieder über ähnlich große oder sogar noch größere Brocken geärgert.

So groß wie ein Spiel: Das heißt im Klartext, dass ein Update für Warzone und CoD: MW oft in Größenregionen vordringt, die bei anderen Entwicklern für ein eigenes, komplettes und vollständiges Spiel reichen. Bei jedem Update quasi ein ganzes Spiel runterladen zu müssen, könnte allein schon für großen Frust sorgen.

Aber zu den Unmengen an Festplatten-Platz und den riesigen Downloads kommen auch noch Serverprobleme. Oft funktionieren die Update-Downloads nämlich so gut wie gar nicht. Dann können viele Modern Warfare-Spiele nur mit ein paar wenigen MBit pro Sekunde herunterladen, was natürlich ewig dauert.

Dementsprechend verärgert reagieren viele Fans im Netz an unterschiedlichsten Orten. Reddit und Twitter sind voll mit Beiträgen von Fans, die sich über die Speicherplatz- und Download-Problematik ärgern.

Das Einzige, was zumindest ein bisschen hilft, ist das Versprechen der Entwickler, etwas ander Problematik zu ändern. Das Ganze sei ihnen bewusst und solle besser werden. Beim neuesten Update braucht ihr nach der Installation jetzt immerhin zumindest weniger Platz auf der Platte als der Download groß war.

Einzelne Teile deinstallieren? Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, einzelne Teile von Modern Warfare oder Warzone von eurer Festplatte zu schmeißen. Ihr könnt auf PS4 und Xbox One zum Beispiel die Singleplayer-Kampagne deinstallieren, wenn ihr eh nur Multiplayer zockt.

Wie groß sind Warzone und Modern Warfare aktuell bei euch? Wie schlimm findet ihr das und welche Spiele musstet ihr für den Shooter schon opfern?