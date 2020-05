Unter fast jedem Call of Duty: Warzone-Beitrag häufen sich aktuell die Kommentare der Fans, die sich einen Duos-Modus wünschen. Die Gebete dieser Spieler und Spielerinnen wurden erhört: Die Warzone-Macher haben jetzt ganz offiziell bestätigt, dass der Duos-Modus kommt. Nur wann es soweit sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Dafür gibt es aber weitere Teaser zu Season 4 und neue Statements zu den Fortnite-artigen Events.

CoD Warzone-Macher bestätigen Duos

Darum geht's: Die meisten Call of Duty: Warzone-Fans hätten wohl am liebsten einfach immer die Wahl. Sie (und ich übrigens auch) würden gern aus dem Vollen schöpfen, wenn es um die Spielerzahl-Optionen und die entsprechenden Modi geht. Ideal wäre es, wenn wir stets im Solo-, Duos-, Trios- oder Quads-Modus zocken könnten.

Zu Beginn gab es in Warzone erstmal nur Trios. Nach und nach kamen dann auch Solos und Quads hinzu. Zwischenzeitlich gab es sogar mal Duos, aber nur im Plunder-, beziehungsweise Blutgeld- oder Beutegeld-Modus. Dann konnte der lange wieder nur im Trios-Modus gespielt werden, und zwar ausschließlich.

Duos-Modus kommt: Jetzt gibt es zumindest die frohe Botschaft der Erlösung. Wer sehnlichst auf einen Duos-Modus gehofft hat, darf nun frohlocken. In einem Interview mit GamerGen bestätigen Raven Software und Infinity Ward, dass sich der Duos-Modus in der Entwicklung befindet und definitiv seinen Weg ins Spiel finden soll.

Es gebe allerdings aktuell noch technische Schwierigkeiten mit dem Duos-Modus. Aufgrund von Bugs könne noch nicht genau gesagt werden, wann der Modus das Licht der Öffentlichkeit erblicke. Aber er befindet sich laut Creative Director Amos Hodge definitiv in der Mache und soll in der Zukunft veröffentlicht werden.

Warzone-Devs teasen Season 4-Inhalte an & sprechen über Events wie in Fortnite

Im selben Interview gibt es auch einige Hinweise darauf, was uns in Season 4 erwarten könnte. Die kommende Saison startet höchstwahrscheinlich erst Anfang Juni, es dauert also noch eine ganze Weile bis dahin. Das erwartet uns dann offenbar:

Neuer Loot mit neuen Items

Field Upgrades, die nicht in Loadouts zu finden sind

Neue Teile der Map könnten freigeschaltet werden

Einige Mysterien sollen aufgedeckt werden

Immer mehr Kämpfer sollen in Verdanks landen

Neue Modi

Während einige der Interview-Aussagen wohl bewusst nebulös gehalten wurden, gibt es auch einige handfeste Versprechungen. Was es mit den Geheminissen und bisher unentdeckten Teilen der Map auf sich hat, bleibt natürlich weiterhin vorerst unklar. Womöglich erwartet uns bald sogar eine komplett neue Map:

Aber die neuen Modi und der neue Loot klingen sehr vielversprechend. Vor allem die Items, die wohl ausschließlich in Battle Royale- und Plunder-Spielen zu finden sein werden, könnten noch mehr Spannung und Abwechlsung bedeuten. Was genau das ist und wie es funktioniert, müssen wir wohl oder übel abwarten.

Dass neue Modi ins Spiel integriert werden sollen, klingt wenig überraschend. Mit dem Hinweis auf die zusätzlichen Kämpfer, die nach Verdansk geschickt würden, könnte hingegen eine Erhöhung der Spielerzahl auf 200 gemeint sein. Davon war bereits zum Launch die Rede, aber natürlich bleibt spannend, ob die Map dafür vergrößert werden müsste.

Events wie in Fortnite? Auch zu den Aussagen über die geplanten, Fortnite-artigen Events gibt es nochmal ein Statement. Der Infinity Ward-Narrative Director Kurosaki erklärt, die Story zu Warzone habe schon vor dem Launch grob existiert.

Fortnite und Modern Warfare seien allerdings sehr unterschiedlich, da Modern Warfare auf einen realistischeren Ansatz abziele. Nichtsdestotrotz sei der Plan, dass sich auch hier die Welt des Spiels stetig verändere, so dass die Fans nichts verpassen wollen würden.

Worauf freut ihr euch am meisten, was wünscht ihr euch für Season 4 in Warzone?