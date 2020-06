CoD MW & Warzone: Neue Waffen-Skins frieren Gegner ein

Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone bieten gegen Geld zwei neue Waffen-Skins an, die einen speziellen Eis-Effekt haben. Erledigt ihr mit einer der beiden Waffen einen Gegner, friert dessen Körper ein und seine Gliedmaßen können abbrechen. Das sieht ziemlich fies aus, gab es so bisher noch nicht und bricht ein bisschen mit dem sonst relativ realistischen Anspruch.

CoD MW & Warzone: Neue Waffen-Skins haben brutale Gefrier-Effekte

Um dieses Bundle geht's: Im Modern Warfare- und Warzone-Shop gibt es seit Kurzem ein neues Bundle namens Wendigo. Darin stecken neben einer neuen Exekution (mit einer Art weißem Wolf), einem Eispickel, und neuen Anhängern sowie einem neuen Skin für den Operator Krüger auch noch zwei neue Waffen-Baupläne.

Psychose - Sturmgewehr FN Scar 17

Böses Manifest - Maschinenpistole Striker 45

Feinde frieren ein: Wer eine der beiden eisigen Waffen gegen seine Feinde einsetzt, erlebt sein blaues Wunder. Die Gegner frieren nämlich kurz ein, statt einfach nur umzufallen oder in sich zusammen zu sacken. Dabei kann es passieren, dass ihre Gliedmaßen abbrechen.

Das sieht ziemlich fies aus und sorgt für eine ziemliche Überraschung. Wie das Ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch zum Beispiel hier in diesem Video von Hollow anschauen. Der YouTuber zeigt sich selbst ziemlich überrascht von dem brutalen Effekt.

Was bringt das? Eigentlich nichts. Der Effekt ist rein kosmetisch und sieht eben eisig bis brutal aus. Ansonsten macht es aber überhaupt keinen Unterschied. Vor dem eigentlichen Kill ändert sich dadurch gar nichts, erst danach.

Ob sich das Ganze lohnt, müsst ihr wie immer natürlich selbst wissen. Die Waffen sind in Ordnung und es gibt mit dem Eispickel sowie dem weißen Hund/Wolf/Monster und dem Eis-Effekt zumindest ein paar einzigartige Elemente. Allerdings kostet das Bundle auch 2400 CoD-Points, was umgerechnet mehr als 20 Euro sind.

Wie findet ihr solche kosmetischen Spielereien? Kauft ihr generell gern Bundles wie dieses oder gebt ihr wie ich allgemein gar kein Geld für rein kosmetische Items in Spielen aus?