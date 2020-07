CoD MW & Warzone bieten dieses Wochenende wieder doppelte XP

Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone spendieren euch dieses Wochenende wieder die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Das gilt sowohl für das normale Level, als auch für die Waffen-XP. Wie gewohnt läuft das Event von Freitagabend bis Montag. Passend dazu kehrt auch der 50 vs 50-Modus Rumble wieder zurück ins Spiel.

Doppel-XP: Dieses Wochenende startet erneut ein Doppel-XP-Event in Call of Duty: Modern Warfare und in der Warzone. Falls ihr noch nicht so richtig sicher wart, ob ihr zocken sollt, könnte das die Entscheidung vereinfachen, das Squad zusammen zu trommeln (via: VG24/7).

Die Eckdaten: Das Doppel-XP-Wochenende in Warzone und Modern Warfare erstreckt sich wie gewohnt von Freitagabend (also heute) bis Montagabend. Ihr bekommt sowohl doppelte XP als auch doppelte Waffen-XP.

Los geht das Doppel-XP-Wochenende am Freitag, 17. Juli um 19 Uhr

Zu Ende geht das Doppel-XP-Event am Montag, 20. Juli um 19 Uhr

Rumble ist wieder da und eignet sich perfekt für den Warzone-Waffengrind

50v50 ist zurück: Infinity Ward bringt pünktlich zum Doppel-XP-Wochenende den Warzone-Modus Rumble zurück. Der bietet hektische Action mit 100 Leuten auf einem kleinen, stets wechselnden Teil der Warzone-Map. Damit kommt das Spielgefühl sehr viel näher an den klassischen Multiplayer oder Ground War heran.

Schnell Erfahrung sammeln: Das chaotische Heckmeck eignet sich durch die schnellen Respawns und vielen Abschüsse natürlich gleichzeitig auch sehr gut dazu, ordentlich Erfahrungspunkte einzuheimsen und Waffen hochzuleveln.

Insbesondere für alle, die nur das kostenlose Battle Royale Warzone spielen und natürlich erst recht, wenn es die doppelte Menge an XP und Waffen-XP gibt, wie es dieses Wochenende der Fall ist.

Wie findet ihr solche Events generell? Spielt ihr dann besonders viel, hättet ihr sowieso gespielt, nutzt ihr das zum Aufleveln? Müsst ihr überhaupt noch irgendwas freischalten und was haltet ihr von Rumble?