CoD Warzone 2 zeigt erste Bilder von Ashika Island, der neuen Resurgence- und DMZ-Map

Wer Rebirth Island und Resurgence schon im Vorgänger mochte, wird bald auch in Warzone 2 sein Glück finden. Mit Season 2 kommt endlich auch eine neue, etwas kleinere Map ins Spiel, auf der wir uns ins Getümmel stürzen dürfen. Sie heißt Ashika Island und wurde jetzt in einigen ersten Bildern vorgestellt. Das sieht alles ziemlich vielversprechend aus und ein paar kleine neue Info-Häppchen gibt es ebenfalls.

Ashika Island: So sieht die kleinere Resurgence- und DMZ-Map in Warzone 2 aus

Die ersten Bilder sind da! Nachdem wir gestern immerhin schon einmal den Namen der neuen Map Ashika Island und ihren groben Umriss bekommen haben, gibt es jetzt endlich mehr und damit auch die offizielle Bestätigung, dass die meisten Leaks zur Map erneut richtig waren.

So sieht sie aus: In dem oben sichtbaren Schloss namens Tsuki Castle (bei dem es sich um die bekannte Multiplayer-Map aus früheren Call of Duty-Tagen handeln dürfte) gibt es laut dem zugehörigen Tweet einige Türme zum Snipern und außerdem versteckte Räume.

Town Center: In der Stadtmitte befinden sich diverse Markstände und natürlich viele Gebäude, so dass es sowohl zu Close Quarters-Kämpfen als auch zu Distanz-Schießereien kommen dürfte.

Beach Club: Das sieht vielleicht einladend aus, dient aber nicht der Entspannung. Im schicken Strandclub winken kleine Hütten und jede Menge offenes Feld, gesprenkelt mit Deckungen.

Underground Waterway: Im Untergrund von Ashika Island wartet ein richtiges Tunnelsystem. Dabei dürften die neuen Unterwasser-Kampfmöglichkeiten vermehrt zum Einsatz kommen und Boote hilfreich sein.

Tac Map: Für die nötige Übersicht und einige weitere Points of Interests wie Schiffswracks gibt es hier auch noch die komplette Map von Ashika Island. Wie bereits Rebirth Island fällt die Karte deutlich kompakter und dadurch wohl auch dynamischer aus.

Nicht nur Resurgence: Auf der neuen Map Ashika Island lässt sich nicht nur der Resurgence-Modus spielen. Auch den Extraktions- beziehungsweise PvPvE-Modus DMZ soll es hier geben. Wenn Beutegeld zurückkehrt, wäre das auch auf der kleineren Map denkbar.

Wann kommt die neue Map? Es dauert nicht mehr lange. Gemeinsam mit dem Beginn von Season 2 am 15. Februar geht auch die neue Map und damit der Resurgence-Modus an den Start. Eigentlich wurde die neue Saison schon etwas früher erwartet, dann aber verschoben.

Wie findet ihr die vorgestellten Bilder und den Vibe der ganzen neuen Map? Freut ihr euch drauf?