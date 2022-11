CoD Warzone 2.0 frisst wohl wieder über 100 GB Speicherplatz auf eurer Platte

Call of Duty Warzone 2.0 erscheint in weniger als einer Woche. Wann der Preload startet, ist ebenfalls schon bekannt. Nur wie viel wir dann herunterladen müssen, das wussten wir noch nicht. Aber jetzt ist offenbar zumindest schon einmal die Xbox-Downloadgröße geleakt – und die fällt massiv aus. Wenn die Angaben stimmen, müsst ihr deutlich über 100 GB auf eurer Xbox-Platte frei schaufeln, um Warzone 2 zu installieren.

Call of Duty Warzone 2: So groß soll der Xbox-Download ausfallen

Ihr braucht ordentlich Platz: Dass Warzone 2 erneut ein Platzfresser sein würde, war schon eine ganze Weile mehr oder weniger klar. Jetzt hat der Twitter-Account Aggiornamenti Lumia offenbar im Xbox Store herausfinden können, wie groß der Download des kostenlosen Battle Royale-Shooters ausfällt:

115,62 GB auf der Xbox

Noch offene Fragen: Unklar bleibt dabei leider, ob es sich um den Download oder die anschließende Größe auf der Festplatte nach dem Entpacken und der Installation handelt. Außerdem wissen wir auch nicht, ob das nur für die Xbox Series S/X gilt, oder auch für die Xbox One-Versionen (von PS4, PS5 und PC ganz zu schweigen).

Aber es gibt Hoffnung: Möglicherweise müsst ihr deutlich weniger Daten herunterladen, wenn ihr schon Call of Duty Modern Warfare 2 heruntergeladen habt. Bei dem Download wurde offiziell nämlich auch schon ein Teil Warzone 2 zugerechnet und die beiden Spiele teilen sich natürlich diverse Assets wie Waffen und Map-Teile.

Wie seriös ist das? Ziemlich. Laut DualShockers handelt es sich bei dem Twitter-Account um eine verlässliche Quelle. Sie soll in der Vergangenheit bereits mehrfach Informationen geleakt haben, die der Wahrheit entsprachen.

Wann startet der Preload? Es dauert nicht mehr lange. Ab dem 14. November, also in drei Tagen, könnt ihr den Download von Warzone 2 anschmeißen. Alle Infos dazu und die genaue Uhrzeit findet ihr in diesem GamePro-Artikel:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Wann kommt Warzone 2? Es dauert nur noch ein paar Tage. Offiziell ist der Launch für den 16. November geplant, also in weniger als einer Woche. Ihr könnt den Preload auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und dem PC schon zwei Tage vorher starten. Falls ihr euch fragt, was mit Warzone 1 passiert, findet ihr hier alle Infos.

Wie viel Platz habt ihr noch auf euren Konsolen? Was würdet ihr für den Warzone 2-Download runterschmeißen?