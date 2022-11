CoD Warzone 2: Alle Infos zum Preload des Free2Play-Shooters

Nur gut drei Wochen nach dem Release von CoD Modern Warfare 2, erscheint mit Call of Duty Warzone 2.0 auch der neue kostenlose Ableger der beliebten Shooter-Reihe. Den Free2Play-Titel könnt ihr dann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC spielen. Um Zeit zu sparen und direkt losspielen zu können, hilft euch der Preload.

Preload und Download-Größe von Warzone 2.0

Wann startet der Preload für Warzone 2? CoDs neuer Battle Royale-Ableger geht zusammen mit Staffel 1 von CoD Modern Warfare 2 an den Start. In einem neuen Blogeintrag hat Activision jetzt die Startzeiten bekannt gegeben.

Preload: 14. November 2022, um 19 Uhr deutscher Zeit

Release: 16. November 2022, um 19 Uhr deutscher Zeit

16. November 2022, um 19 Uhr deutscher Zeit

Modi: In Warzone 2.0 erwartet euch neben den klassischen (und leicht angepassten) Battle Royale-Runden auch der neue DMZ-Modus, der an Escape form Tarkov angelehnt ist und in dem ihr Aufgaben erledigen und wieder verschwinden müsst. Das Ganze passiert auf der neuen Wüstenkarte Al Mazrah, die ihr bereits in diesem Trailer sehen könnt:

Einen allumfassenden Überblick zu Call of Duty Warzone 2.0, findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Warzone 2 löst Warzone 1 nicht ab. Die beiden Free2Play-Spiele werden parallel existieren. Das bedeutet auch, dass beide Ableger unabhängig voneinander ihren eigenen Spielfortschritt und ihr eigenes Inventar besitzen. Dar originale Warzone geht allerdings für eine Weile offline und wird vom 16. November bis 28. November nicht verfügbar sein. Dann kehrt es unter dem Namen Call of Duty: Warzone Caldera zurück.