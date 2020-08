In Call of Duty: Warzone dreht sich wieder mal alles um die Bunker: Jetzt haben Fans das nächste Rätsel geknackt und einen Bunker öffnen können. Darin befindet sich eine riesige Rakete, die offenbar zum Abschuss bereit steht. Abschießen lässt sie sich aktuell wohl nicht, aber beunruhigend wirkt das allemal. Wir klären, wie ihr dort hin kommt und sie euch ansehen könnt.

Das große Call of Duty-Rätselraten geht weiter

Black Ops Cold War: In den letzten Wochen gibt es viel zu entdecken in und um Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Unter anderem wurde jetzt der erste richtige Teaser zu Call of Duty 2020 entdeckt. Damit steht es jetzt endlich offiziell fest, dass der nächste Teil Black Ops Cold War heißt.

Aber das war noch nicht alles! Es gibt in den diversen mehr oder weniger versteckten Hinweisen wohl noch viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel haben die an einige Streamer verschickten Kisten wohl unter anderem schon eine Multiplayer-Map angedeutet.

Die Dias und Projektoren führten aber auch zu einer ganz bestimmten Internetseite, auf der zunächst nur ein Fernseher und ein Datum zu sehen waren. Mittlerweile laufen dort aber auch immer wieder alte VHS-Videokassetten, die ihrerseits wiederum neue Hinweise enthalten.

Riesige Rakete lauert unter der Map von CoD Warzone

Weitere Bunker-Codes: Der neueste Teil der Schnitzeljagd hat jetzt dazu geführt, dass sich die Tür eines weiteren Bunkers in der Warzone öffnen ließ. In dem Video waren das Planquadrat auf der Minimap sowie der Code für die Tür des Bunkers zu entdecken.

WZ-F8-60274513 steht für Warzone, den Minimap-Quadranten F8 und die Zahlenreihenfolge ist der Türcode

Ihr müsst also einfach nur zum entsprechenden Bunker am Park im Norden gehen und dort die Zahlen 60274513 eintippen

Im Inneren des Bunkers befindet sich dann wie gewohnt jede Menge hochstufiger Loot, aber da gibt es noch mehr. Offenbar handelt es sich dabei um eine Art geheime Raketenabschussbasis. Die Rakete lässt sich aktuell nur durch ein Fenster bewundern.

Was das bedeutet und inwiefern, wie beziehungsweise wohin die Rakete möglicherweise abgefeuert wird oder werden kann, bleibt momentan noch unklar. Aber hier findet ihr eine Video zu allen Untergrund-Bunkern samt den passenden Türcodes:

Das gießt natürlich neues Öl ins Feuer der wilden Spekulationen rund um mögliche Explosionen, Raketenangriffe und Map-Veränderungen, die Verdanks einen neuen Look und Anstrich verpassen könnten. Möglicherweise hat das Ganze auch etwas mit dem eventuell bald bevorstehenden großen Reveal von CoD Black Ops Cold War zu tun.

Wie denkt ihr darüber? Glaubt ihr, die Rakete lässt sich abfeuern und wenn ja, was passiert dann? Welche Map-Veränderungen wünscht ihr euch?