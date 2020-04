CoD-Fans haben lange darum gebeten, nun wurde der Wunsch erhört: Trios sind in Warzone zurück und haben überraschenderweise sogar den Duo-Modus mitgebracht. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Duos kehren "nur" als Beutegeld-Modus (im Englischen "Plunder") zurück.

Tonight’s playlist update is rolling out now across all platforms! BR Trios is back along with replacing Plunder Quads with Plunder Duos! #Warzone https://t.co/Kox49DKprh — Infinity Ward (@InfinityWard) April 17, 2020

Was hat es mit dem Beutegeld-Modus auf sich? In diesem Modus geht es weniger darum, zu überleben, sondern ihr sollt so viel Geld wie möglich einsammeln. Euer Team muss so schnell wie möglich eine Million Dollar finden. Dafür habt ihr 30 Minuten Zeit. Kann kein Team die Summe vor Ablauf der Zeit einsacken, dann gewinnen die Spieler, die das meiste Geld sammeln konnten.

Schafft es ein Team, die 30 Millionen vor Ablauf der Zeit zusammenzubekommen, dann gibt es eine Verlängerung von 3 Minuten mit einem 1,5-Multiplikator auf das Geld, damit die anderen Teams aufholen können.

Natürlich kommt es dabei auch zu Gefechten, schließlich will jedes Team gewinnen, doch die Kämpfe laufen etwas anders ab. So verkleinert sich das Spielfeld nicht, ihr verliert beim virtuellen Ableben nicht alles und Respawn ist aktiviert. Beutegeld spielt sich also doch deutlich anders als das reguläre Battle Royale.

(Manche) Fans wollen etwas anderes

Wo bleiben die Duos für Battle Royale? Der Modus kommt zwar gut an, doch die Duos jetzt nur auf Beutegeld zu beschränken, empfinden mache Spieler als enttäuschend. Daher werden Stimmen laut, die nun nach Battle Royale-Duos verlangen. Es gibt einfach ein sehr großes Interesse, CoD: Warzone in allen Team-Größen spielen zu können.

Ob die Entwickler darauf reagieren, ist momentan noch unklar. Erst in der kommenden Woche ist ein weiteres Playlist-Update geplant. Vielleicht führt dieses ja dann Duos für den Battle-Royale-Modus von Warzone ein.