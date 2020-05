In Call of Duty: Modern Warfare gibt es anscheinend einen Bug, der verhindert, dass ihr Erfahrungspunkte für gespielte Matches und abgeschlossene Herausforderungen gutgeschrieben bekommt. Zumindest klagen darüber einige Fans, die sich natürlich besonders ärgern, wenn sie Geld für einen Battle Pass bezahlt haben. Auch die Doppel-XP-Wochenenden scheinen so ad absurdum geführt zu werden.

Call of Duty: Modern Warfare - XP-Bug macht Fans aktuell das Leveln schwer

Was ist das Problem? Auf Reddit und anderswo im Netz häufen sich momentan die Beschwerden von CoD: Modern Warfare-Fans, die offenbar unter einem "No XP-Bug" leiden. Wie der Name schon sagt, äußert sich der mutmaßliche Spielfehler darin, dass die Betroffenen einfach keine Erfahrungspunkte gutgeschrieben bekommen.

Besonders blöd mit Battle Pass: Das ärgert natürlich diejenigen Spieler, die gerade grinden, um bestimmte Dinge freizuschalten oder im Battle Pass aufzusteigen. Für den sie immerhin bezahlt haben, was die Sache noch unangenehmer macht, wenn es keine Erfahrungspunkte gibt. Weil dadurch das System, für das sie bezahlen, nicht richtig funktioniert.

Auch bei Doppel-XP-Events? Die Problematik scheint nicht unbedingt neu zu sein und bei relativ vielen Spielern aufzutreten. Sie macht wohl auch vor den Wochenenden keinen Halt, an denen es eigentlich doppelt so viele Erfahrungspunkte geben sollte. Sie wurden darum von Fans scherzhaft auch schon als "No XP-Weekends" bezeichnet.

Kein Workaround in Sicht: Auf den offiziellen Kanälen von Activision gibt es nur den Hinweis, sich mit dem Problem an den Support zu wenden. Ein Spieler schreibt im Subreddit, dass ihm dort allerdings auch nicht geholfen werden konnte. Im offiziellen Entwickler-Trelloboard findet sich ebenfalls kein Hinweis auf den Fehler oder darauf, dass daran gearbeitet würde.

Das Einzige, was einige Spieler empfehlen, ist, das Spiel auf PS4 und Xbox One einfach einmal komplett zu schließen. Nach einem vollständigen Neustart sei das Problem dann teilweise überraschend behoben gewesen.

Das Ganze ist allerdings nicht unbedingt reproduzierbar. In manchen Kommentaren schreiben die Spieler auch davon, dass sie nachträglich noch ihre Erfahrungspunkte erhalten haben und erstmal minutenlange Level-Up-Animationen präsentiert bekamen, als sie sich wieder eingeloggt hatten.

Wir haben bei Activision nachgehakt, wie es mit einem Bugfix für das Problem aussieht und aktualisieren den Artikel hier, sobald wir mehr wissen.

Habt ihr auch schon mal unter dem No XP-Bug in Modern Warfare oder Warzone gelitten?