CoD Warzone & MW: Sackt Gratis-Items für's Schauen von Twitch-Streams ein

Wer in Call of Duty: Modern Warfare oder Warzone neue In Game-Items haben will, muss dafür nicht unbedingt Geld hinlegen. Für diese Boni müsst ihr auch keine besonderen Herausforderungen oder ähnliches absolvieren, sondern einfach nur auf Twitch einen Live-Stream schauen. Wer bestimmten Streamern zuschaut, kann dafür jetzt kostenlose Bonus-Items abgreifen. Wir erklären, wie das funktioniert.

CoD MW & Warzone nutzen Twitch-Drops für gratis In Game-Items, so funktioniert's

Darum geht's: Wer nicht nur gerne spielt, sondern auch anderen dabei zusieht, ist hier klar im Vorteil. Alle Call of Duty: Modern Warfare und Warzone-Spieler*innen werden mit Gratis-Items für das Anschauen bestimmter Twitch-Streams belohnt.

Was muss ich dafür machen? Wenn ihr eure Konten verbunden habt und mindestens eine Stunde lang dem richtigen Call of Duty-Stream zuschaut, bekommt ihr einen In Game-Sticker. Es gibt aber neben kosmetischen Items zum Beispiel auch einen Doppel-XP-Token zu ergattern.

Darauf solltet ihr achten:

Termine: Die Aktion läuft seit gestern und noch bis zum 19. August

Die Aktion läuft seit gestern und noch bis zum 19. August Ihr braucht einen Call of Duty-Account

Den müsst ihr mit eurem Twitch-Konto verbinden (überprüft, ob sie verbunden sind, auch wenn ihr das vielleicht schon getan habt)

(überprüft, ob sie verbunden sind, auch wenn ihr das vielleicht schon getan habt) Checkt, ob die Streamer auch die Twitch-Drops aktiviert haben

haben Schaut einen Modern Warfare- oder Warzone-Stream

Das bekommt ihr dafür: Es gibt vier verschiedene Abstufungen, für die ihr unterschiedliche Belohnungen bekommt. Dabei geht es vor allem darum, wie lange ihr die entsprechenden Twitch-Streams schaut. Diese Staffelung existiert:

1 Stunde: Smoke Up-Sticker

2 Stunden: Doppel-Waffen-XP-Token

3 Stunden: Big Bang-Calling Card

4 Stunden: Blast Check-Weapon Charm

Wie findet ihr Twitch-Drops und würdet ihr für kosmetische In Game-Items extra vier Stunden Stream gucken? Oder macht ihr das sowieso?