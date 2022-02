PS Plus-User bekommen Gratis-Inhalte im Februar für CoD Warzone

Call of Duty-Fans mit PS Plus-Abo kommen trotz der bevorstehenden Microsoft-Übernahme noch in den Genuss exklusiver Gratis-Boni. CoD Warzone und CoD Vanguard läuten am 14. Februar Season 2 ein. Die bringt nicht nur jede Menge neue Inhalte, sondern auch ein spezielles Bundle für alle PS4- oder PS5-Besitzer*innen mit aktivem PS Plus-Abonnement.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Wer PS Plus hat und CoD Warzone spielt, bekommt das Beach Bum-Bundle

Darum geht's: Dank der Kooperation von Call of Duty-Publisher Activision und Sony PlayStation, bekommen alle Warzone-Fans ein exklusives Geschenk, wenn sie auf PS4 oder PS5 spielen und für PS Plus bezahlen.

Ab wann verfügbar? Die zweite Season in CoD Vanguard und Warzone startet nächste Woche Montag, genauer am 14. Februar. Das exklusive Bonus-Paket für PS Plus-Abonnent*innen könnt ihr allerdings erst am 23. Februar freischalten.

Das steckt drin: Bei den Extras für alle mit PS Plus-Abo handelt es sich um das sogenannte Beach Bum-Combat Pack. Darin sind wie gewohnt diverse Skins und Blaupausen sowie weitere kosmetische Items enthalten.

legendärer Operator-Skin für Wade Jackson

legendäre Overlord-Waffenblaupause mit 10 Attachments

legendäre Neptun-Waffenblaupause mit 10 Attachments

legendäres Emblem

legendäre Calling Card

epische Armbanduhr

epischer Charm

60 Minuten Doppel-XP-Token

Hier seht ihr den Trailer zur Season 2 von CoD Vanguard und Warzone:

CoD Warzone & Vanguard: Das bringt Season 2 sonst noch

Mit Season 2 kommen wie gewohnt auch noch jede Menge neue Inhalte ins Spiel. Das betrifft sowohl CoD Warzone als auch CoD Vanguard. Dieses Mal kommen neue Waffen, Operatoren, Maps und vieles mehr in allen drei Haupt-Modi auf uns zu.

Das bringt Season 2 in Warzone:

Nebula V: Es gibt jetzt auch chemische Waffen. Kann für Bomben und Munition eingesetzt werden und vergiftet Feinde.

Es gibt jetzt auch chemische Waffen. Kann für Bomben und Munition eingesetzt werden und vergiftet Feinde. Gepanzerte Transporte: Wie in PUBG gibt es jetzt auch in Warzone Panzer-Trucks, die über die Karte brettern und besonderen Loot enthalten, aber auch besonders gefährlich sind.

Wie in PUBG gibt es jetzt auch in Warzone Panzer-Trucks, die über die Karte brettern und besonderen Loot enthalten, aber auch besonders gefährlich sind. Neue Orte: Die alte Raffinerie zwischen Minen und Docks ist jetzt eine Chemie-Fabrik, außerdem gibt es jetzt geheime Untergrund-Chemiewaffen-Labore.

Die alte Raffinerie zwischen Minen und Docks ist jetzt eine Chemie-Fabrik, außerdem gibt es jetzt geheime Untergrund-Chemiewaffen-Labore. Bomber & Ballons: Ihr könnt jetzt auch in Bombern über die Map fliegen und das Ballon-Feature aus PUBG hat es tatsächlich ins Spiel geschafft.

Ihr könnt jetzt auch in Bombern über die Map fliegen und das Ballon-Feature aus PUBG hat es tatsächlich ins Spiel geschafft. Neue Modi: Caldera Clash funktioniert wie ein 48-Spieler*innen-Deathmatch und Rebirth Iron Trials eignet sich perfekt für Duos.

Das bringt Season 2 in CoD Vanguard:

Call of Duty Vanguard-Fans können sich auf haufenweise neue Inhalte freuen. Das umfasst zwei neue Maps für den normalen Multiplayer, neue Waffen dank umfangreichem neuem Battle Pass und die Einführung des Ranked-Modus sowie neue Quests, Charaktere und mehr für den Zombies-Modus.

Welche Inhalte von Season 2 interessieren euch am meisten?