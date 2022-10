Diese Collector's Editions sind unsere größten Schätze

In Zeiten stetig steigender Anteile von Digitalverkäufen könnte man meinen, dass die große Zeit der “haptischen” Sammlereditionen vorbei wäre. Doch weit gefehlt, denn noch immer kommen zu vielen Titeln teils horrend teure Versionen auf den Markt, die dann neben digitalen Goodies oft auch Besonderheiten wie Figuren, Miniaturen oder ganze Helme enthalten, wie aktuell die Collector’s Edition des Dead Space Remakes.

In diesem Artikel öffnen wir unsere privaten Sammlereditions-Schatztruhen und zeigen euch, welche besonderen Editionen unsere persönlichen Favoriten sind. In den Kommentaren könnt ihr uns dann natürlich verraten, welche Collector’s oder Limited Editions ihr am liebsten habt.

Tobi hütet den Master Chief-Helm nach wie vor wie einen Schatz

Als im Jahr 2007 bekannt wurde, dass die Legendary Edition von Halo 3 eine Nachbildung des Helms vom Master Chief enthalten würde, war mir sofort klar: Die MUSS ich haben! Die Enttäuschung, dass es kein lebensgroßer Helm zum Überziehen sein würde, hielt nur kurz und ich legte von da ab regelmäßig ein paar Groschen zur Seite, um mir eine der Editionen zu sichern.

Pünktlich zum Launch konnte ich den riesigen schwarzen Karton dann öffnen und stellte den Helm mitsamt seines Podests voller Stolz in mein Regal, wo er dann tatsächlich auch jahrelang thronte. Unter dem Helm befinden sich übrigens Einschübe für die Spieleverpackung sowie für eine weitere DVD-Box, die diverses Bonusmaterial enthält. In meinen Augen immer noch ein Hingucker, der allerdings mittlerweile in den Keller gewandert ist, um anderen Dingen Platz zu machen.

Linda kauft keine Collector’s Editions, ist aber süchtig nach Steelbooks

Ich gebe es zu: Ich habe in meinem bisherigen Leben noch keine einzige Collector’s Edition gekauft, schlicht und einfach, weil die mir zu teuer sind und ich mich eigentlich stets nur für das Spiel an sich interessiere. Bei einer Sache mache ich aber liebend gerne eine Ausnahme: Steelbooks. Die glänzenden Cover sehen nämlich wunderschön im Regal aus und da wurde ich in der Vergangenheit schon mehrmals schwach.

Mein allerliebstes Steelbook ist wohl das von Bloodborne, schlicht und cool mit dem Jäger vor den Toren Yharnams auf der Frontseite. Zumal der FromSoft-Titel ohnehin zu meinen absoluten Lieblingsspielen zählt. Das von The Last of Us Part 2 mag ich ebenfalls sehr gerne. Und wenn’s um ältere Spiele geht, dann freue ich mich nach wie vor über das Steelbook von Metal Gear Solid 3, das ihr ja oben auf dem Bild bewundern könnt.

Samara hat nur eine kleine Collector’s Edition (und zwei Bücher)

Collector’s Editions sind aus zwei Gründen nicht unbedingt mein Ding: Erstens gefällt mir meist nur eine der Beigaben, während ich den Rest als Schnickschnack betrachte; zweitens habe ich einfach nicht so viel Platz, um Sammlerfiguren und ähnliches stilvoll auszustellen. Musikinstrumente, Bücher und Schallplatten nehmen nämlich schon ziemlich viel Raum in meiner Bude ein.

Daher habe ich bisher nur bei der TV Edition von Little Nightmares 2 zugegriffen, in der unter anderem ein Diorama mit Mono und Six steckt. Das ist, passend zum Spieltitel, ziemlich klein – aber fein, wie ich finde. Ich liebe einfach den Artstyle. Darüber hinaus besitze ich lediglich Collector’s Guides zu Bloodborne und The Last Guardian, die ich wie Schätze hüte, die aber nicht Teil einer speziellen Edition waren.

Eleen besitzt God of War dank der Collector’s Edition sogar dreimal

Ich kaufe mir eigentlich nur Collector’s Editionen, wenn eine coole Figur dabei ist, die ich mir unbedingt irgendwo hinstellen will. Schließlich ist mein Platz ja auch begrenzt, also muss ich gut auswählen. Nachdem ich schon bei der Aloy-Statue aus Horizon Zero Dawns Collector’s Edition schwach geworden bin, musste ich mir die Figur aus God of War gleich hinterherholen. Es sieht einfach zu gut aus, wie Kratos und Sohnemann Atreus da gemeinsam Draugr schnetzeln, während die Axt einen blauen Schweif hinter sich herzieht. Da konnte ich einfach nicht nein sagen.

Und das, obwohl ich das Spiel eigentlich bereits besessen habe. Nicht nur hatte ich eine Review-Blu Ray, inzwischen besitze ich das Spiel dank PS Plus Collection auch digital. Entsprechend steht mein Steelbox-Case mit nagelneuer Blu Ray auch weiterhin verschweißt im Regal. Aber egal, die Figur war es einfach wert.

Kai hat immer einen Platz für Marcus Fenix

Bei mir stapelt sich so viel Plastikkram aus Collector’s Editions, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Vieles ist in den Keller gewandert, einiges staubt in Regalen vor sich hin, wieder anderes ist sogar im Müll gelandet. Pro-Tipp: Die Dinger taugen nicht unbedingt als Wertanlage, hortet sie also nicht “Mint in Box” in den (zugegeben manchmal schönen) Kartons. Es war ein unerwartet befreiendes Erlebnis, als ich irgendwann die leeren Kisten zerrissen und in den Papiermüll gegeben habe. Man will ja statt Kartons auch den Krimskrams sehen, für den man Unsummen hingeblättert hat.

Zwei Dinge mag ich aber immer noch sehr: Den Helghast-Helm aus der CE von Killzone 3, der an meinem Arbeitsplatz steht, und die Statue des auf seine Lancer gestützten Marcus Fenix aus der Epic Edition von Gears of War 3. Letzterer hat sich einen Platz im Wohnzimmer erobert und schaut mir immer beim Zocken zu. Der grimmige Blick spornt mich irgendwie unbewusst an, mein Bestes zu geben. Runner-up: der Alien-Face-Hugger aus der AvP-CE. Zwar ein bisschen kleiner als das Original, aber „wunderschön“.

Dennis hält nur Kais Dark Souls 2-Figur in Ehren

Während früher noch fein säuberlich nach Alphabet sortiert zig Boxen und Sammlereditionen ins Regal wanderten, hab ich vor gut zehn Jahren komplett mit dem häuslichen zur Schau stellen von Spielen und Blu-Rays aufgehört. Die noch seltenen physischen Käufe wandern in die Schublade und auch sonst mach ich mir nichts mehr aus Figuren, schicken Hüllen oder sonstigem Sammlerkram.

Es sei denn, sie haben einen echten persönlichen Wert für mich und geben mir beim Anblick ein gutes Gefühl. Vergangenes Jahr hat mir Kai den Ritter aus der Dark Souls 2-CE geschickt, den er einsam und verlassen aus dem Münchner Büro gerettet hat. Das war einfach eine coole Aktion und schön, dass er bei meinem liebsten Thema direkt an mich gedacht hat.

Chris besitzt nur die Collector’s Edition von Elden Ring, hat sie aber nicht einmal ausgepackt

Sammlereditionen waren eigentlich noch nie mein Fall, da ich nie Verwendung für die beigelegten Boni hatte. Helme? Will ich Cosplayern nicht wegnehmen, die sie für ihr Kostüm benötigen könnten. Soundtrack-CDs? Bin schon längst komplett auf Streaming umgestiegen. Poster? Würde ich mir niemals aufhängen. Nur Artbooks und Figuren haben bisher mein Interesse geweckt. Ein klein wenig zumindest.

So auch im Falle der Collector’s Edition von Elden Ring, bei der ich durch die FromSoftware-typisch schicken Konzeptzeichnungen blättern und mein Regal mit dem verdammt coolen Design von Malenia ("Blade of Miquella", wie ich häufiger gehört habe) schmücken wollte. Jedenfalls in der Theorie. Praktisch habe ich die prall gefüllte Box nie ausgepackt, da ich kurz vor meinem Umzug einsehen musste, dass es sich bei solchem Klimbim sowieso nur um nervige Staubfänger handelt, die ich für ein paar Tage bestaune und dann vergesse.

Mein Ansatz ist also ein pragmatischer: Da bei mir das Sammlergen einfach nicht genug kickt und ich langfristig keine Freude an den Beigaben hätte, lasse ich zukünftig lieber wieder die Finger von den teuren Fan-Paketen. Die Collector’s Edition von Elden Ring kommt aber vielleicht einmal (natürlich immer noch unausgepackt) in eine Virtrine. Nicht zum genüsslichen Beäugen, sondern als Mahnmal.

Annika lässt nur ihre absoluten Lieblinge einstauben

In der Regel gebe ich kein Geld für Collector’s Editions aus. Die bieten zwar meist coolen Kram wie Statuen, Helme, Steelbooks und irgendwelche Bücher, aber ehrlich gesagt sind das nur Staubfänger, für die ich sowieso keinen Platz habe.

Trotzdem gibt es den einen oder anderen Moment, in dem ich trotzdem schwach werde: Wenn es sich um eine im Sale befindliche Collector’s Edition zu meinen absoluten Lieblingsspielen handelt, in denen wirklich hübsche und gut ausgearbeitete Statuen enthalten sind. Bestes Beispiel: Die Libertalia CE von Uncharted 4. Nathan Drake hat einen Ehrenplatz in meiner Wohnung! Leider enthält die CE nicht den berühmten Ring, dafür gab es ihn in der Collector’s Edition von Teil 3, den ich mir dann einfach einzeln nachgekauft habe, da mir der Rest daraus nicht zusagt.

Ansonsten steht hier und da noch ein Assassine herum, der aber nicht aus CEs stammt oder ein Geschenk war. Abgesehen von Bayek aus AC Origins, der in der Gods Edition stilvoll auf einer Sekhmet-Statue hockt. Eigentlich mag ich andere Assassinen lieber, aber als Ägypten-Fan konnte ich nicht anders.

Nun wollen wir aber natürlich auch von euch wissen: Über welche Collector's Editions legt ihr eure Arme und zischt dabei Gollum-mäßig: "mein Schaaaatz"? Habt ihr überhaupt Interesse an Sammlereditionen?