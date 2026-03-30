Crimson Desert-Spieler rennt als Great Saiyaman aus Dragon Ball durch die Gegend und slamt alle Gegner nieder

Wenn ihr euch schon immer mal wie Son-Gohan fühlen wolltet, dann könnte Crimson Desert etwas für euch sein.

Wenn man Crimson Desert eines nicht vorwerfen kann, dann dass das Kampfsystem keinen Spaß macht. Paraden, Magie, Fernkampf und Schwertkunst vermischen sich zu einem wahren Tanz aus Stahl und Elementen. Doch auch ohne Waffen seid ihr eine echte Gefahr, wie jetzt einige Spieler*innen feststellen.

Zeit für ein Knuckle-Sandwich

So auch ein Spieler, der einen Clip mit der Community geteilt hat. Darin verteilt jemand komplett ohne Waffen im Superheldenkostüm eine Clothesline nach der anderen. Die armen Banditen haben dem nichts entgegenzusetzen und müssen zusehen, wie ihre Kameraden einen Freiflug Richtung Felsboden gewinnen.

4:38 Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen

Autoplay

Sein schlichter Kommentar dazu: "Dieses Spiel ist verdammt genial!"

Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

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Saiyaman oder Kamen Rider?

Viele andere User fühlen sich – auch aufgrund der Helmwahl – an einen Superhelden direkt aus einem Anime erinnert:

Ich kann nicht sagen, ob es mich eher an einen coolen Power Ranger oder an Gohans geheime Identität erinnert.

Andere sehen darin ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich wirklich mit der Steuerung auseinandersetzt – einer der größten Kritikpunkte des Spiels:

Wenn man sich Zeit nimmt, die Steuerung zu lernen, und das Spiel richtig spielt.

Und dabei haben die meisten noch gar nichts gesehen.

Kliff spielt sich am besten als Brawler

Das Video stammt noch aus den ersten Spielstunden. Dabei werden Kliffs Fäuste, je länger ihr spielt, nur noch mächtiger.

Denn im späteren Spielverlauf könnt ihr sogar Abyss-Artefakte finden, die eure Fäuste zu so tödlichen Waffen machen, dass ihr gar kein Schwert mehr braucht. So gibt er zum Beispiel Energie-Explosionen beim letzten Schlag ab oder löst ganze Erdbeben aus, wenn er einen Feind mit einem Slam zu Boden reißt.

Sogar gegen menschliche Bosse sind Würfe eines der stärksten Mittel, um Kämpfe schnell zu beenden. Denn jeder Wurf treibt die Betäubungsanzeige nach oben, mit der ihr mächtige Finisher ausführen könnt.

Auch ohne Saiyaman-Cosplay solltet ihr Würfe also keinesfalls ignorieren. Sie könnten genau das sein, was euch zum Sieg verhilft – und wenn nicht, sehen sie wenigstens cool aus.

Habt ihr schon häufiger auf Kliffs Fäuste gesetzt – oder bleibt ihr lieber bei klassischen Waffen?