"Wieso spricht niemand über diesen Tipp?" Viele Crimson-Desert-Spieler übersehen wichtiges Feature – dabei macht es große Kämpfe deutlich leichter

Die drei Charaktere in Crimson Desert können auch zusammenarbeiten.

In Crimson Desert müsst ihr immer mal wieder größere Camps auslöschen oder Burgen erobern. Das kann allerdings ganz schön in Arbeit ausarten, da ihr gut und gern mal 200 Banditen ausschalten müsst, bevor der Bereich wieder euch gehört.

Dabei werdet ihr oft in die Zange genommen und von allen Seiten attackiert, was die Schlachten nicht nur langwierig, sondern auch anspruchsvoll macht. Dabei müsst ihr gar nicht allein losziehen, sondern könnt euch schlagkräftige Unterstützung besorgen.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Schlagkräftige Partner

Aktuell entdecken immer mehr Spieler*innen, dass ihr die anderen spielbaren Charaktere von Crimson Desert zur Unterstützung rufen könnt, sobald ihr sie freigeschaltet habt. So gesellt sich recht schnell die agile Kämpferin Damiane zu Kliffs Gruppe. Zu ihr könnt ihr aber nicht nur wechseln, um sie selbst zu spielen, sondern sie auch aktiv zur Hilfe rufen.

Alles, was ihr dafür tun müsst: Markiert sie im Auswahlrad und drückt auf PlayStation X oder auf Xbox A. Schon teleportiert sie sich zu euch und begleitet euch im Kampf. Natürlich funktioniert das auch andersherum: Spielt ihr Damiane oder Oongka, könnt ihr Kliff zur Hilfe rufen.

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Super für Camps, aber nichts für Bosse

Insgesamt sind Begleiter eine große Hilfe, wenn ihr Basen, Burgen oder Banditencamps angreift. Zwar richten die anderen Charaktere weniger Schaden an, als wenn ihr sie selbst steuert, aber sie sorgen dafür, dass sich Gegner aufteilen und ihr nicht alles gleichzeitig abbekommt.

Bei Bossen müsst ihr allerdings auf Unterstützung verzichten. Sobald ihr einen Bossraum betretet, verschwinden eure Verbündeten und überlassen euch den heroischen Moment.

„Warum spricht niemand darüber?“

Auf die Frage, die auf Reddit auftaucht, warum dieses Feature in vielen Tests und Videos gar nicht auftaucht, gibt es übrigens eine einfache Erklärung: Es war vorher nicht im Spiel. Oder zumindest wurde die Eingabe dafür nicht eingeblendet.

Die Funktion wurde erst spät eingebaut und hat es deshalb oft nicht mehr in Reviews und Guides geschafft, die zu diesem Zeitpunkt bereits fertig waren.

Hattet ihr das Feature schon entdeckt – oder ist euch das bisher komplett entgangen?