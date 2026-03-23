"Kein Test benötigt. 11/10" - Crimson Desert-Fans entdecken das bislang wohl knuffigste Detail im Spiel

Die Welt von Crimson Desert steckt voller Details. Die Hunde können sogar Rüstungen tragen.

Jonas Herrmann
23.03.2026 | 07:23 Uhr

Die Hunde in Crimson Desert können Rüstungen tragen. (Bild: Antique_Heron4450 auf Reddit) Die Hunde in Crimson Desert können Rüstungen tragen. (Bild: Antique_Heron4450 auf Reddit)

Am 19. März 2026 ist das mit Spannung erwartete Action-Adventure Crimson Desert erschienen und die Spieler*innen können endlich die riesige Open World mit all ihren Geheimnissen erkunden. Ein Fan ist dabei über ein besonders süßes Detail gestolpert.

Selbst die Hunde werden zu Rittern

Über Monate und Jahre steigerte Entwickler Pearl Abyss die Vorfreude auf Crimson Desert mit immer neuen Features und Möglichkeiten, die das Fantasy-Abenteuer bereithalten soll. Wie sich das am Ende spielt und anfühlt, erfahrt ihr im ausführlichen Test zum Spiel:

Video starten 29:13 Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

Wer die Trailer zu Crimson Desert verfolgt hat, konnte zu dem Schluss kommen, dass es quasi nichts gibt, was es im Spiel nicht gibt. Von actionreichen Kämpfen über Kletter- und Gleitmechaniken wie in den Zelda-Spielen bis hin zu Kampfrobotern ist tatsächlich viel geboten.

Wie so oft sind es aber auch hier wieder die kleinen Details, die der Open World Glaubwürdigkeit verleihen und dem Spiel einen eigenen Stil. Ein solches Detail hat nun der Reddit-User "Antique_Heron4450" entdeckt und direkt mit der Community geteilt.

Demnach ist es in Crimson Desert nicht nur möglich, einen Hund als Begleiter zu haben. Der flauschige Vierbeiner kann obendrein auch noch mit einer richtigen Ritterrüstung ausgestattet werden, was ziemlich cool und extrem süß aussieht:

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In den Kommentaren sind sich viele User einig, dass spätestens dieses Detail Crimson Desert zu einem absoluten Meisterwerk macht. Der User "Individual-Crow-3720" schreibt etwa spaßeshalber:

Kein Test benötigt. 11/10

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Andere User schreiben sogar, dass es dieser Post war, der am Ende zum Zünglein an der Waage wurde und dazu geführt hat, dass sie sich das Spiel jetzt doch gekauft haben, anstatt auf einen Sale zu warten.

Die für viele wichtigste Frage ist jetzt natürlich, ob es auch für die Katzen im Spiel passende Rüstungen gibt und wie diese aussehen. Im Grunde würden zwei Lederstiefel, ein Gürtel und ein großer Hut mit Feder ja schon vollkommen ausreichen.

Habt ihr Crimson Desert schon ausprobiert und wie gefällt euch das Action-Adventure bisher?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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