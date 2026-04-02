Crimson Desert: Blix lebendig einfangen – So kassiert ihr das Kopfgeld für den Verbrecher

Eines der ersten Kopfgelder, die ihr in Crimson Desert einstreichen könnt, ist das von Blix. Bei seiner Verfolgung müsst ihr jedoch ein paar Dinge beachten.

Kevin Itzinger
02.04.2026 | 17:11 Uhr

So kassiert ihr das Kopfgeld für Blix. So kassiert ihr das Kopfgeld für Blix.

Sobald ihr die ersten Quests in Crimson Desert abgeschlossen habt, stolpert ihr an so gut wie jeder Ecke über Kopfgeldaufträge. Unter den Wanted-Postern, die überall an Wänden in Hernand hängen, befindet sich auch das Porträt von Blix.

Blix ist nicht immer da, wo er sein soll

Bei ihm gibt es im Wesentlichen zwei Dinge zu beachten, die das Kopfgeld von den anderen im Startgebiet unterscheiden. Zum einen ist Blix nicht immer dort, wo sein Questmarker hinzeigt. Das liegt schlicht daran, dass er nur zu bestimmten Zeiten auftaucht.

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Bei uns war das am Vormittag, in der Zeit ab ca. 8:00am, der Fall. Im Anschluss ist er bis zur Mittagszeit an den Klippen beim Marker auf der Karte zu finden. Wichtig ist: Auch wenn der Marker den Eindruck macht, dass ihr auf dem Platou suchen müsst, befindet er sich davor, in einer breiten Felsspalte.

Zum anderen will sich Blix absolut nicht festnehmen lassen und statt wie die anderen wegzurennen, läuft er mit gezogener Waffe auf euch zu. Da er zudem nicht allein ist, kann es ziemlich schwierig werden, ihn lebend zu bekommen, da er von allein nicht aufgibt und so lange auf euch einschlägt, bis ihr sein Leben beendet habt.

Map Felsspalte

Map Hier könnt ihr Blix am Vormittag aufspühren.

Felsspalte Er versteckt sich mit seinen Anhängern im Schatten dieser Felsspalte.

Um trotzdem das volle Kopfgeld einzustreichen, solltet ihr daher wie folgt vorgehen: Konzentriert euch zuerst auf seine Mitstreiter, bis schließlich nur noch Blix übrig ist. Auf der Minimap wird er in Form des roten Wanted-Plakats angezeigt – ihr könnt ihn aber auch leicht erkennen, weil er der einzige Krieger ohne Rüstung ist und euch in Unterhosen entgegentritt.

Sobald nur noch Blix auf euch einschlägt, steckt ihr eure Waffen weg. Sobald Kliff unbewaffnet ist, sollte er in Blix' Nähe den bekannten "Fangen"-Prompt angezeigt bekommen. Dann könnt ihr ihn mit X (PS5) oder A (Xbox) umwerfen, schlagen und schlussendlich fesseln.

Taucht der Prompt nicht auf, sucht ihr einfach kurz das Weite, bis Blix die Lust an euch verliert. Schleicht euch dann zurück in seine Nähe und versucht es noch einmal aus dem Hinterhalt. Wichtig ist nur, dass ihr keine Waffe in der Hand habt.

Wenn ihr es mit der Quest nicht zu eilig habt, gibt es noch die Möglichkeit, Blix mit einem Schlafpfeil ins Land der Träume zu schicken. Die gibt es in aller Regel aber erst etwas später im Spiel.

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Habt ihr keine Lust, um ihn herumzutanzen, könnt ihr ihn auch einfach umhauen. Abseits der Belohnung, die dann auf die Hälfte sinkt, hat das keinerlei Konsequenzen für Kliff, die Handlung oder eure Trophäen.

Sobald ihr ihn gefesselt habt, könnt ihr ihn entweder selbst schleppen oder auf euer Pferd laden. Oder ihr tragt ihn beim Reiten auf der Schulter – das Beste aus beiden Welten sozusagen. Im Gefängnis von Hernand wartet dann eure Belohnung auf euch.

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Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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