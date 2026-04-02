Erst jetzt mit Crimson Desert zu starten, war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte

Dennis hat sich das bunte Treiben rund um Crimson Desert ganze zwei Wochen aus der Ferne angeschaut und startet erst jetzt mit seinem Abenteuer in Pywel.

Dennis Müller
02.04.2026 | 18:00 Uhr

Für Dennis gehts über Ostern mit zwei Wochen Verspätung endlich nach Pywel. Für Dennis geht's über Ostern mit zwei Wochen Verspätung endlich nach Pywel.

Um einige Spiele wertschätzen zu können und mit ihnen Spaß zu haben, braucht es bei mir oft den passenden Zeitpunkt und zwei wichtige Grundzutaten: Ruhe und das richtige Mindset. In Zelda: Breath of the Wild hab ich mich beispielsweise erst nach zig gescheiterten Versuchen über die entspannte Weihnachtszeit so richtig reinfuchsen können.

Hin und wieder kommt es aber auch vor, dass mir Bugs, die miese Technik oder schlicht Kleinigkeiten den Spaß rauben. Steht dann kein Test an, fliegt ein eigentlich tolles Actionspiel wie Returnal schon mal nach wenigen Stunden wieder von der Platte. Mir war das Ding zum Release einfach zu schwer, zu zeitraubend und vor allem zu demotivierend – und das als großer Fan von Roguelikes. 

Die fehlende Ruhe und vor allem kleine Unzulänglichkeiten waren auch der Grund, warum ich mir den Release von Crimson Desert in den vergangenen zwei Wochen gemütlich aus der Ferne angeschaut habe. Hätte ich nämlich direkt losgelegt, ich hätte mich niemals auf das massive Open World-Spiel einlassen können. Doch das ändert sich jetzt!

An die Community: Während euch Dennis hier erzählt, was er über das lange Wochenende zockt, wollen wir natürlich auch wissen, welche Spiele euch gerade an den Bildschirm fesseln. Haut daher gerne in die Tasten und schreibt uns, was ihr über Ostern spielt. 

Die Einstellung macht’s

Das Crimson Desert für mich kein Spiel ist, in das ich abends nach der Arbeit fix reinspringen kann und direkt gehooked bin, ist mir bereits seit dem ersten Anspielen auf der gamescom klar.

Alles am Spiel wirkte irgendwie fremd und dadurch auch unbequem. Angefangen mit der komplexen und teils einfach nur komischen Steuerung. NPCs muss ich mit L1 + Viereck ansprechen, okay…!?

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Allerdings weiß ich auch bestens aus meinen Anfängen mit den Souls-Spielen von FromSoftware, wo mit den Schultertasten und nicht wie damals in vielen Actionspielen üblich mit Viereck oder Dreieck angegriffen wird, dass ich mich mit der Zeit an neue Steuerungsschemata gewöhne. Das klappt allerdings nicht, wenn ich nebenbei noch Super Meat Boy 3D und Life is Strange: Reunion zocke. 

Jetzt, wo ich beide Spiele abgeschlossen habe – die Tests findet ihr übrigens auf der Seite – und es für mich ab Freitag in die langen Osterferien geht, ist der Kopf aber frei. 

Zeit und Ruhe für Crimson Desert: Check!

Crimson Desert ist kein Story-Spiel

Was sich in zahlreichen Tests zu Crimson Desert auch herausgestellt hat, ist, mit welch unterschiedlicher Erwartungshaltung an das Spiel herangegangen wurde.

Dass hier kein storylastiges RPG a la The Witcher 3 auf einen wartet, war vielen Tester*innen (hoffentlich) vorab klar. Dass Crimson Desert im Grunde genommen aber eine große Sandbox ist und sich mehr wie ein Singleplayer-MMO spielt, die Erkenntnis war sicher für viele neu. 

Wäre ich ohne Vorwissen ins Spiel und hätte mich grob an den Hauptmissionen entlang gehangelt, hätte mich Crimson Desert schnell verloren. Jetzt schaut die Sache jedoch anders aus. Pywel ist mittlerweile in meinem Kopf als Welt abgespeichert, die ich langsam erkunden muss und ab und an gemütlich die Angel raushole oder mir ein Rätsel vornehme. Oder ich mach’s wie meine Kollegin Samara und ziehe jeder vorbeilaufenden Katze eine Rüstung oder niedliche Kostme über. 

Niedliche Rüstungen für Hunde und Katzen ins Spiel zu bringen, war ein sehr smarter Move von Pearl Abyss. Niedliche Rüstungen für Hunde und Katzen ins Spiel zu bringen, war ein sehr smarter Move von Pearl Abyss.

Halten wir fest: Um mit Crimson Desert seinen Spaß zu haben, braucht’s auch die richtige Erwartungshaltung und es muss generell klar sein, auf was man sich hier einlässt. 

Die Spielwelt langsam erkunden und nichts auf die Story geben: Verstanden, Check!

Die reinste Patch-Orgie

Starte ich erst jetzt über Ostern mit Crimson Desert, hat das zudem noch einen weiteren ganz entscheidenden Vorteil, der sich bereits während der Testphase abgezeichnet hat.

Ich bekomme nämlich dank fix umgesetzten Community-Feedback eine deutlich bessere Version. In welcher Geschwindigkeit Pearl Abyss seit über zwei Wochen nahezu täglich Patches raushaut, habe ich in der Form nämlich auch noch nicht erlebt.

Da die Patches so flott rausgeballert werden, haben wir einen Live-Ticker für euch eingerichtet:

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Bereits während der Testphase wurde das Inventar vergrößert, kurz nach Release kam die dringend notwendige Lagertruhe dazu, am Balancing wurde geschraubt und, und, und. 

Natürlich wurde auch an der Technik gefeilt, beispielsweise dafür gesorgt, dass das Spiel beim Aufrufen der Map nicht mehr abstürzt. Alles Fallstricke, die mich vor zwei Wochen neben dem ohnehin verkomplizierten Zugang möglicherweise zu sehr genervt hätten. Halten wir also ein letztes Mal fest:

Von zig Patches und damit mehr Komfort und einer besseren Technik profitieren: Check!    

Zu warten war dennoch alles andere als leicht

Erscheinen Spiele, auf die sich viele aus dem Umfeld direkt stürzen und darüber erzählen, ist geduldiges Warten natürlich immer so eine Sache. Es brennt einem ja schon unter den Fingernägeln und man will ja auch mitreden. 

Das altbekannte Phänomen, das jeder Unvernünftige kennt, der ein Spiel vorbestellt. “Es sieht doch alles so cool aus, der Entwickler hat doch früher immer abgeliefert und ich will einfach loslegen – Ist doch egal, was da in Tests bei rumkommt.” Ich verstehe das!

Dann will ich doch mal sehen, was die schicke Spielwelt zu bieten hat. Einfach der Nase nach. Dann will ich doch mal sehen, was die schicke Spielwelt zu bieten hat. Einfach der Nase nach.

Bei Crimson Desert hat bei mir aber (ausnahmsweise) letzten Endes doch die Vernunft gesiegt und das Wissen, dass wenn ich sofort loslege, ich über die ersten Stunden höchstwahrscheinlich nicht hinauskomme. Das wird jetzt mit mehr Zeit, einer klaren Erwartungshaltung und einem optimierten Spiel hoffentlich ganz anders. 

In dem Sinne: Ich wünsche euch frohe Ostern und habt viel Spaß beim Zocken und verratet mir gerne in gewohnter “Was zockt ihr”-Manier, welche Spiele bei euch die Feiertage über anstehen.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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