In Crimson Desert könnt ihr Wasser einfrieren und Eisschollen als Boote nutzen

Schwimmen war gestern! Zeit für Eiiiiss!

Die Welt von Crimson Desert ist riesig und in einigen Regionen gibt es auch richtig viel Wasser. Da Schwimmen aber sehr mühselig ist und wir dabei zudem noch auf unsere Ausdauer achten müssen, ist es viel besser, auf Boote zurückzugreifen. Steht gerade keins zur Verfügung, kann sich Kliff einfach ein eigenes herbeizaubern – mit Magie.

Kein Boot am Start? Erschafft euch einfach eine Eisscholle!

Ja, das geht tatsächlich. Sobald ihr die Eis-Magie freigeschaltet habt, könnt ihr einen beliebigen verzauberten Angriff nutzen, um Wasser einzufrieren und so kleine Eisschollen zu erschaffen. Stellt ihr euch dann darauf, könnt ihr zwar nicht direkt rudern, mit einem kleinen Trick klappt die Fortbewegung aber trotzdem.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

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Zum Beispiel über Fokus-Abwehr. Mit der Erweiterung des Fokus-Skills könnt ihr eine Druckwelle um euch erzeugen und die sorgt auf einer Eisscholle eben dafür, dass ihr euch etwas über das Wasser bewegt.

Zugegeben, in den meisten Fällen ist es zwar schneller, wenn ihr euch mit dem Kraftfaust-Sprung einfach in die Luft katapultiert und dann über das Wasser fliegt, aber wenn ihr noch nicht so viel Ausdauer habt, könnte die Eisscholle eine Alternative sein. In jedem Fall ist es ziemlich cool, dass das überhaupt klappt. (via GameSpot)

Und selbst wenn ihr keine Lust auf magisches Rumgehopse habt und lieber sportlich eure Bahnen durch das kühle Nass zieht, kann euch die Scholle am Ende noch vor dem Ertrinken bewahren. Geht euch unterwegs nämlich die Ausdauer aus, könnt ihr euch auf dem Eis einfach kurz ausruhen und Kraft tanken.

Wann schalte ich denn bitte Magie frei?

Wenn ihr euch – obwohl ihr schon unzählige Stunden im Spiel verbracht habt – fragt, wie zum Teufel Kliff denn bitte an Magie kommt, ist das verständlich. Die Elementar-Zauber, mit denen ihr auch eure Fähigkeiten modifizieren könnt, sind nämlich etwas versteckt. Aber keine Sorge, natürlich haben wir dafür einen passenden Guide am Start.

Natürlich lässt sich nicht nur Wasser einfrieren, auch eure Feinde reagieren auf Frost-Magie und lassen sich sogar einfrieren. Neben dem Element Eis gibt es zudem noch Feuer, Elektrizität und Wind. Jedes Element muss durch das Meistern verschiedener Herausforderungen einzeln freigeschaltet werden.

Kanntet ihr den Trick schon und auf welche coolen und versteckten Interaktionen seid ihr bereits so gestoßen? Schreibt es gerne in die Kommentare!