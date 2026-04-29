In Crimson Desert gibt es ein großes Areal, das ich nicht erkunden darf - mit einem Trick konnte ich aber Hexen und ein Dorf dort sehen und jetzt frage ich mich, ob das ein DLC wird

Hier im Hintergrund könnt ihr Gebäude erkennen, die wir allerdings nicht erkunden dürfen.

Eigentlich ist mir die Welt von Crimson Desert alles andere als zu klein. Nach über 80 Spielstunden habe ich immer noch massenhaft Winkel in Pywel zu erkunden. Trotzdem ist mir in der Wüste gleich aufgefallen, dass der Teil der Region, den ich entdecken darf, doch wesentlich kleiner ausfällt, als es beim Blick auf die Map den Anschein hat.

Jetzt habe ich festgestellt, dass es außerhalb des erkundbaren Bereichs aber trotzdem Türme und Festungen gibt, in denen sogar Hexen herumhüpfen. Und jetzt frage ich mich, ob da noch mehr geplant ist.

Samara Summer Geheimnisse, Geheimnisse, Geheimnisse! Die sind für Samara in Open World-Spielen die wichtigste Triebfeder. Und genau damit trifft Crimson Desert einen Nerv bei ihr. Besonders viel Spaß hat sie bei den Rätseln, am liebsten mit einem süßen Hund oder einer moppeligen Katze an der Seite.

Ein Teil der Wüste ist bisher nicht erkundbar: Was hat es mit den Sunbaked Peaks auf sich?

Als ich die namensgebende Crimson Desert bereist habe, bin ich zunächst am linken Rand schneller als gedacht auf die Kartengrenze gestoßen. Zwar sieht es dort aus, als würde es noch weitergehen, aber das Spiel sagte mir prompt: "Diese Region kann nicht betreten werden". Ich habe in so einem Fall 30 Sekunden, um wieder in erlaubtes Gebiet zurückzukehren – und das Ganze sieht auch ziemlich dramatisch aus.

Der Bildschirm färbt sich rot, ein Sandsturm erschwert die Sicht, mein Pferd wirft mich ab und läuft davon. Auch auf der Ostseite der Wüste ging es mir ruckzuck so, als ich auf einen Gebirgszug klettern oder eine Senke ein Stück südlich durchqueren wollte.

Hier geht es nur nach Norden weiter, aber nicht Richtung Osten.

Ein kurzer Blick auf die interaktive Map legt nahe: Tatsächlich ist dort eine unsichtbare Grenze, hinter der es nichts mehr geben sollte. Obwohl auf der Karte noch Regionsnamen zu lesen sind, nämlich Sunbaked Peaks und Crookrock Crag.

In Richtung des Letzteren sind aus der Ferne auch Gebäude zu erkennen und als ich die Felswand erklettern wollte, wurde zudem Wissen im Kodex ergänzt. Im Reddit-Post von User maxphoto2883 bin ich dann auf die Info gestoßen, dass sich auf einem Plateau sogar Feinde tummeln.

Davon habe ich mir gleich mal selbst ein Bild gemacht. Tatsächlich ist es möglich, bis zu einer Festung zu fliegen, rennen und/oder klettern und dann kurz vor Ablauf der 30 Sekunden in den Foto Modus zu schalten und sich in Ruhe und mit halbwegs freier Kamera umzuschauen.

Dabei sind Hexen und große maskierte Gegner auf mich losgegangen. In der Ferne habe ich mehrere Türme, und auf der anderen Seite eine Festungsanlage mit Kanonen, Graumähnen-Flaggen und mehr erspäht.

Das unheimliche Licht kommt allerdings nur daher, dass uns das Spiel von der Stelle verjagen will (ich habe die Bilder für euch deutlich aufgehellt und entsättigt).

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Was es mit dem Bereich auf sich hat, ist schwer zu sagen und eine Frage, die auch einige User auf den Social-Kanälen bereits umtreibt. Möglicherweise handelt es sich einfach nur um ungenutzte Assets, beziehungsweise soll der Eindruck von mehr Weite entstehen. Oder das Areal wird beispielsweise klammheimlich in einer Cutscene genutzt.

Aber dass hier ein so großer Teil der Map nicht erkundbar ist, sieht schon verdächtig nach DLC aus. Gerade, da Pearl Abyss bereits jetzt kostenlos derart viele Inhalte in Crimson Desert ergänzt und der Titel mit über fünf Millionen verkauften Exemplaren sehr erfolgreich ist, wäre das gut denkbar.

Ich jedenfalls habe erst mal noch genug mit dem Hauptspiel zu tun, trotzdem würde es mich freuen, wenn ich irgendwann noch mehr in der Wüste zu tun bekomme. Schließlich ist die Crimson Desert mein Lieblingsgebiet in Pywel. Und wenn ein Areal namens Crookrog Crag (auf Deutsch etwa: Gauner Felswand) nicht nach Spaß klingt, dann weiß ich auch nicht.

Was denkt ihr, um was es sich hier handelt? Ein Gebiet, in dem wir uns später noch rumtreiben werden oder einfach nur etwas, das aus Gründen da abgestellt wurde, die nur das Entwicklerteam kennt?