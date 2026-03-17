Crimson Desert Twitch Drops - Alle Goodies und wie ihr sie euch sichert

Crimson Desert bekommt Twitch Drops.

An diesem Donnerstag erscheint endlich Crimson Desert. Und wer sich Extra-Goodies für das Mammut-Rollenspiel sichern will, sollte demnächst die Streaming-Plattform Twitch anwerfen. Denn Entwickler Pearl Abyss hat vor Kurzem exklusive Twitch Drops enthüllt.

Twitch Drops für Crimson Desert - Alle Belohnungen in der Übersicht

1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

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Was sind Twitch Drops? Dabei handelt es sich um besondere Items, die ihr euch nur verdienen könnt, wenn ihr ausgewählte Twitch-Livestreams schaut. Dafür müsst ihr meistens einen Stream eine bestimmte Zeit lang schauen. Anschließend landet eine Belohnung bzw. ein Code für entsprechende Belohnung in eurem Twitch-Inventar.

Zeitraum: Für Crimson Desert könnt ihr euch in der Release-Woche (ab 19. März) sowie in der Woche danach Twitch Drops sichern. Genaue Startzeiten stehen aber noch aus und sollen in dieser Woche enthüllt werden. Ebenso konkrete Infos darüber, was ihr tun müsst, um die Goodies einzusacken.

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Welche Twitch Drop-Belohnungen gibt es? Die Goodies hat Pearl Abyss vor wenigen Stunden enthüllt. Dabei könnt ihr euch unter anderem auf mehrere Cosmetics freuen.

Crimson Desert-Goodies für die erste Woche:

1 Stunde schauen:

Bescheidenes geschmortes Fleisch ×10

Blaue Späher-Laterne

2 Stunden schauen:

Blauer Späher-Ohrring

Blaue Späher-Halskette

Blauer Späher-Ring

3 Stunden schauen:

Blauer Späher-Schild

5 Stunden schauen:

Blauer Späher-Umhang

Blaue Späher-Rüstung

Blauer Späher-Hut

Crimson Desert-Goodies für die zweite Woche:

1 Stunde schauen

Blaue Späher-Steigbügel

2 Stunden schauen

Blaue Späher-Pferdestirnplatte / Chamfron (Rüstung für den Pferdekopf)

3 Stunden schauen

Blauer Späher-Sattel

Auf der nächsten Seite erklären wir euch, wie ihr die Twitch Drops erhaltet.